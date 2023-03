El lado B de los nómadas digitales

El 61% de los nómadas digitales califican su experiencia como “muy positiva” y el 97% recomendaría el trabajo remoto a otras personas. Pero, aunque los nómadas digitales se sienten satisfechos con su estilo de vida, hay algunas situaciones que tampoco son ideales.

“Mi mayor miedo es que siempre viajo sola y, como mujer, es más peligroso”, compartió Livia María, psicóloga y antropóloga brasileña que se considera nómada digital. Para ella, uno de los principales problemas es el género, pues si no encuentra una comunidad de otras viajeras, puede ser más riesgoso.

De acuerdo con Nomad List, el 80% de los nómadas digitales son hombres, es decir, solo uno de cada cinco es mujer. Y, el 86% de los nómadas digitales son heterosexuales, 8% se asume como bisexual y solo el 5% es parte de la comunidad LGBTQ+.

Por otro lado, Julio Sánchez, nómada digital mexicano, compartió que, aunque le encanta este estilo de vida, considera que también está romantizado.“Te lo plantean con escenarios donde te dicen que vas a estar en la playa, pero no es cierto porque no puedes disfrutar de lo que te dicen porque tus ojos tienen que estar pegados en la pantalla, en el móvil, tableta… en realidad no disfrutas esa vida que te venden en Instagram”.

En el reporte de 2022 de Buffer, revelaron que el 52% de los nómadas digitales son empleados de tiempo completo, mientras que el 42% son consultores independientes o freelancers.

Nenad Nash, nómada digital serbio, compartió que, aunque nadie lo obliga a viajar, otra de las cosas que considera una desventaja de este estilo de vida es que no puede mantener una relación a largo plazo, y que tampoco se terminan entablando relaciones sólidas con los amigos que se hacen en el camino, pues no pasan suficiente tiempo juntos.

Por otro lado, Livia compartió que otras de las desventajas es el cambio de moneda, las barreras lingüísticas y el no saber si el lugar donde estarás será peligroso.

Tan solo en México, hay seis estados que tienen “advertencia de no viajar”, que incluyen Tamaulipas, Sinaloa, Guerrero, Zacatecas, Michoacán y Colima, siendo las principales causas “crimen” y “secuestro”.