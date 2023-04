¿Ves alguna oportunidad para Nym con la Inteligencia Artificial?

Nym existe en el entorno en el que existe la inteligencia artificial. Aunque no está directamente conectado con las tecnologías de IA, creo que estas han hecho que sea mucho más fácil para los actores de la vigilancia global desentrañar las comunicaciones que están ocurriendo en toda la red.

Esto ha llevado a que la cantidad de inversión y recursos que se están destinando a las tecnologías de IA hayan aumentado los riesgos para la privacidad individual, lo que hace que Nym sea más valioso a medida que esas tecnologías son adoptadas por adversarios.

Las tecnologías definitivamente traen cambios, pero los humanos se adaptan a ese cambio Chelsea Manning

Aunque no creo necesariamente que la IA sea en sí mismo algo malo en este contexto, existen algunas herramientas que se están desarrollando para descentralizar y hacer que las herramientas de IA estén mucho más disponibles o sean mucho más democráticas, en lugar de permitir que grandes corporaciones como OpenAI, Microsoft y Google tengan el monopolio de ellas.

Dijiste ayer (en la conferencia de Jalisco Talent Land) que internet y la tecnología que lo respalda es una infraestructura que está rota desde abajo, y necesitamos repensarlo todo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos como sociedad?

En primer lugar, debemos identificar que este es el caso. Lo que hemos estado haciendo es construir aplicaciones, herramientas en una infraestructura defectuosa durante mucho tiempo. Y lo que necesitamos hacer es repensar eso. Necesitamos idear nuevas formas de cómo se transfiere la información a través de la red.

Nym es, creo, una solución en la que se tiene más enfoque en la infraestructura en sí misma y en cómo suceden las comunicaciones. Una cosa que podemos intentar hacer es presionar para que la protección de la información y la privacidad se construyan en las redes y en las herramientas que desarrollamos por defecto.

Nym no es el único lugar donde esto está sucediendo. De hecho, aunque no lo creas, Apple ha estado experimentando y explorando desde una perspectiva de hardware cómo garantizar que sus dispositivos móviles siempre estén seguros, y estén seguros por defecto. Han sido pioneros en seguridad de hardware integrada. Las herramientas de Apple son una buena prueba de concepto para un enfoque de infraestructura. Una de las críticas que tengo de Apple es que hacen estos enclaves muy cerrados y no permiten que otras empresas puedan construir herramientas similares.

Uso TikTok, Facebook, WhatsApp y Twitter. Pero dijiste ayer que solo con el movimiento de mi dedo, por cómo me desplazo por las redes sociales, saben algo sobre mí de lo que tal vez yo ni siquiera soy consciente, pero lo hago porque toda mi familia, amigos y compañeros de trabajo usan estas aplicaciones. ¿Es el cuidado de nuestros datos privados una responsabilidad individual o colectiva?

Es una responsabilidad colectiva. No creo que simplemente mirar esto desde lo que haces como individuo sea el enfoque correcto. He adquirido este conocimiento y experiencia al asesorar a personas que de repente pasan a tener una posición vulnerable, pero no estaban en eso inicialmente. Alguien que no era activista, ahora son activistas, alguien que era periodista y de repente se ven involucrados en una controversia en la que tienen mucha atención y mucho riesgo para ellos muy repentinamente.

No es justo para los individuos escalarlo, en términos de su protección y sus niveles de habilidad, tener la capacidad, tener 20 años de conocimientos y experiencia en seguridad digital contra actores estatales muy complejos, grupos y organizaciones grandes. No se puede esperar que te enfrentes a eso tan repentinamente.

El papel del gobierno en la sociedad es esencialmente hallar formas de violar la privacidad Chelsea Manning

Realmente necesitamos repensar cómo vemos todo esto a nivel colectivo. Y no podemos depender solo de los sistemas regulatorios. Sé que han habido impulsos en diferentes regiones de todo el mundo, como el GDPR de Europa en términos de construir regulaciones de privacidad y las expectativas que vienen con eso. Pero, independientemente de los sistemas regulatorios que existan o los sistemas legales que existan en esa jurisdicción particular, que haya razones técnicas reales por las que tu información está protegida.

Tengo todo en mi teléfono. Tengo datos bancarios. Tengo mi personalidad. Incluso tengo fotos y videos íntimos. Y considero que tener todo esto en mi teléfono es mi derecho y una necesidad. ¿Estoy siendo ingenuo o irresponsable al pensar de esta manera?

No, no lo creo. Es cierto que tus dispositivos electrónicos y las cosas que tienes en tu posesión física deben ser tratados de la misma manera que cualquier otra cosa que esté en tu apartamento, casa, automóvil o bolsillo. Es injusto esperar que tus dispositivos electrónicos sean inseguros.

Y este es el problema, por qué es tan importante que nos centremos en la privacidad en estos dispositivos, porque es una comprensión intuitiva al igual de por qué querrías cerrar tus cortinas o cerrar tu puerta. Yo veo tu teléfono o tu laptop no siendo diferente.

Aunque es cierto que tu información es más vulnerable en estos dispositivos electrónicos, creo que en los próximos 10-15 años y a medida que más herramientas estén disponibles para protegernos, podremos abordar estos problemas con más facilidad.

Está ocurriendo un cambio social en el que ahora no solo estamos hablando de estos temas, sino que también estamos construyendo herramientas. No solo nos estamos educando sobre los problemas, sino que estamos tratando de lograr cosas y hacer algo al respecto.

¿Es más fácil convencer a las generaciones más jóvenes de la importancia de cuidar los datos personales o es como cualquier otra generación de personas?

Es muy injusto comparar las generaciones debido a la exposición a la información y las diferentes expectativas sociales. Las generaciones más jóvenes están mucho más educadas sobre este tema y son mucho más conscientes que, por ejemplo, las personas de mediana edad en particular.

Los millennials, que se acostumbraron a una forma particular de manejar las cosas en el espacio en línea y que las generaciones más jóvenes, como la Generación Z, no han tenido que lidiar.

En la sociedad occidental, especialmente en Estados Unidos y Europa, los Zoomers han sido mucho más cuidadosos con el tipo de información que comparten y exponen al mundo.

Volviendo un poco a la IA, se está integrando cada vez más en nuestra vida diaria. ¿Cuál es la mayor oportunidad y cuál es el mayor riesgo para las personas, para los ciudadanos comunes?

Ya ha sido integrada de manera bastante significativa para las personas, y no creo que se haya integrado en una cantidad mucho mayor. Ciertamente hay hype y discusión al respecto debido a algunos avances que se han publicitado, aunque estos han existido por un tiempo. No creo que vaya a ser tan inmediatamente revolucionario o algo así como la gente lo está haciendo ver.

Soy generalmente optimista acerca del futuro, y lo digo con pleno conocimiento de que tenemos tiempos muy desafiantes por delante. Chelsea Manning

Creo que la percepción de que hay una gran cantidad de cambio ocurriendo se debe a que ahora hay más conciencia de cuánto más se han integrado estas herramientas y tecnologías en nuestra sociedad. Vamos a seguir viendo esto lentamente durante los próximos diez o quince años.

Pero me siento reacia a decir "bueno, la IA va a reemplazar los trabajos o roles de las personas en la sociedad", porque diferentes herramientas y tecnologías siempre han estado reemplazando los roles de las personas, pero encontramos nuevas formas y nuevas herramientas para funcionar como sociedad.

En un momento, era muy común para nosotros montar a caballo, y solíamos tener mucha curtiduría de cuero. Ahora tenemos automóviles y teléfonos y cosas así. Así que creo que las tecnologías definitivamente traen cambios, pero los humanos se adaptan a ese cambio.

¿Es inevitable que los gobiernos y las empresas abusen de nuestra información privada y de otras tecnologías? ¿Deberíamos ser eternamente vigilantes con los gobiernos y las empresas en cuanto a cómo las usan?

Sí. El papel del gobierno en la sociedad es esencialmente hallar formas de violar la privacidad. Es casi su objetivo. Existen para hacer eso. Esto ha sido así durante siglos. Si miras históricamente, una de las razones por las que se formaron las sociedades civiles fue esencialmente para tener una sociedad más burocratizada.

Ahora, esto no siempre es algo malo. Quieres que tu sociedad tenga una comprensión de cuándo está ocurriendo una plaga y a dónde se deben asignar los recursos. Es por eso que en casos políticos o en la sociedad política, tenemos censo. Tomamos censo para averiguar sobre los votantes y cosas así.

Su papel es esencialmente recopilar información sobre ti. Siempre habrá este papel antitético de tratar de proteger tu información para que el gobierno no la recopile.

Mi última pregunta es ¿qué te asusta y qué te da esperanza para el futuro?

Soy generalmente optimista acerca del futuro, y lo digo con pleno conocimiento de que tenemos tiempos muy desafiantes por delante.

Obviamente, a medida que el cambio climático comience a tener un efecto más permeable en el mundo, y como hemos visto el surgimiento de la política reaccionaria en los países occidentales, europeos y más desarrollados, creo que seguiremos viendo mucha regresión y enfrentaremos muchos desafíos. Veremos la migración masiva y los efectos económicos derivados de ella. También vimos, con la pandemia, enfoques y respuestas desequilibrados a una crisis como esa. Creo que la desinformación y la información falsa continuarán empeorando progresivamente.

Pero en general, soy optimista de que estos son problemas que se pueden resolver, que son desafíos que se pueden superar, y que superaremos la curva de campana de muchos de estos diferentes problemas a medida que alcancen su punto máximo.

Por ejemplo, creo que las redes sociales están alcanzando su saturación máxima, donde las personas han tenido una enorme exposición a las redes sociales en países y sociedades que han tenido acceso a internet de banda ancha disponible en sus dispositivos móviles. Vamos a empezar a ver una desaceleración en la adopción y el crecimiento de estas herramientas.

Esta es una de las razones por las que pienso que han habido despidos masivos en algunas de estas empresas más recientemente, porque tienen un crecimiento perpetuo elaborado en su botella, y no queda más crecimiento para explotar.

Muchos de estos problemas son solucionables y alcanzables, y creo que los superaremos, pero no podremos superarlos a menos que empecemos a pensar en estos desafíos ahora mismo.