La experiencia de la humana

Esta fue mi primera vez usando una Dyson y me gustó que es una aspiradora muy intuitiva. Probé el accesorio en una Dyson V12 Detect Slim y fue muy sencillo hacer el cambio de accesorios.

Sin embargo, en cuanto al accesorio de mascotas, es una máquina complicada para ser manipulada por una sola persona, porque ambas manos tienen que estar en la máquina: una sosteniendo la aspiradora y otra agarrando el accesorio. No pude hacer el aspirado sola y necesité la ayuda de alguien para detener a las mascotas.

Si vives solo o sola y tus mascotas no se pueden quedar quietas por sí mismas, no recomiendo este accesorio

Pero, cuando mis mascotas se dejaron cepillar, me impactó ver la cantidad de pelos que había. Normalmente los cepillo con un peine pequeño que compré en Petco, de acero inoxidable con cerdas suaves, y considero que las cerdas de la Dyson sacaron dos o tres veces más pelos que los que acostumbro ver.

Esto lo vi reflejado en casa, pues sí es cierto que había menos pelos, especialmente en el sofá y los asientos.

Así se ve el accesorio.

La experiencia de las mascotas

Pepelo y Motita, los gatos, la odiaron.

El problema fue que no estaban acostumbrados a la Dyson y, desde el primer día que la prendí, salieron corriendo. Tardé casi un mes, utilizándola diario, para que no huyeran al prenderla. Por ello es que Dyson recomienda que se adquiera este accesorio solamente si ya eres usuario de la aspiradora.

Eventualmente, ambos se dejaron cepillar con el accesorio, pero sin la aspiradora prendida. Al principio se ponían muy nerviosos, pero una vez que los comenzaba a cepillar, noté que les gustaba la sensación de las cerdas.

Sin embargo, nunca pude hacer el cepillado con la aspiradora prendida. Aunque Dyson menciona que están diseñados acústicamente para mantener un nivel de ruido tranquilo y bajo, era el sonido de la aspiradora lo que los ponía muy nerviosos.

Por otro lado, la experiencia con Ondine, la perrita, fue completamente distinta. Aunque ella nunca había escuchado una Dyson, la pude aspirar desde el primer día. Permaneció quieta y tranquila. Aunque, cabe resaltar que así es su personalidad en general. No es una perrita nerviosa ni hiperactiva.

Otros accesorios de Dyson para eliminar pelos de mascotas

Dyson vende otros accesorios llamado “Hair Removal” (Cabezal High torque con tecnología anti enredos) y el mini motorizado anti enredos , y estos accesorios fueron los favoritos de todos.

Antes, para limpiar mi sofá y asientos de tela, usaba los rodillos quitapelusa de Scotch Brite . Pero después de usar el Hair Removal de Dyson, no vuelvo a comprarlos.

Desde la primera pasada limpió casi el 100% de los pelos de mis sofás. En menos de diez segundos tengo los asientos limpios y, además, un plus es que dejé de contaminar con los rollos. También me sirve para aspirar la alfombra y el piso, y me sorprende la cantidad de pelos que no veo y que recoge.

Ejemplo de uso del cabezal High torque. En el lado izquierdo se aprecia una silla de tela que no ha sido aspirada. Del lado derecho, cómo se ve después de pasar la aspiradora una sola vez.

Por otro lado, nunca había podido limpiar bien las camas de mis mascotas y sus cobijas - ni metiéndolos a la lavadora, ni con el rodillo quitapelusa-. Pero, el mini motorizado anti enredos es el primer accesorio que logró limpiarlos casi en su totalidad. Sí me sorprendió.

Y, la ventaja es que estos accesorios me permiten tener la casa libre de pelos, sin estresar a mis mascotas, como el pet grooming.