Reseña: Star Wars Jedi Survivor, ¿tan grande como la galaxia?

Cal, después de los eventos de Fallen Order, se ha convertido en rebelde y trabaja de la mano de Saw Guerrera para desestabilizar al imperio, en constantes misiones pero siempre en la añoranza de sus antiguos compañeros de aventuras con los que viajaba en la Mantis.

En una de sus misiones Cal necesita reencontrar a Greez -el antiguo piloto de la Mantis para repararla-, y aterriza en Koboh un plantea olvidado en el borde exterior, donde Cal no solo encontrará a Greez si no también descubrirá una nueva amenaza que se cierne sobre la Galaxia desde los tiempos de la antigua orden Jedi.

La trama completa toma unas cuantas horas de juego en plantearse y resulta bastante interesante el camino que Respawn decidió tomar trayendo elementos que siempre hemos añorado ver más en la franquicia, como los son los tiempos de la antigua orden. Definitivamente no estamos ante la trama del año, pero la historia cumple, es interesante y va creciendo y mejorando en cada acto.

Desde que llegamos al segundo planeta notamos el primer diferenciador de este juego y la principal apuesta de sus desarrolladores: los planteas que visitamos son muy vastos, hay mucho que hacer y mucho que explorar.

Es posible revisitarlos tras conseguir los upgrades necesarios y esta apuesta de mundo abierto definitivamente es de las cosas más disfrutables del juego. La exploración recompensa, y escondidos detrás de decenas de puzzles hay muchas recompensas que harán nuestra vida en la galaxia más sencilla o sencillamente hacernos lucir más cool.

Una de las introducciones en este juego son las cámaras Jedi, antiguos vestigios de la orden Jedi donde padawans eran entrenados que resultan muy similares a las santuarios de los sabios en The Legend of Zelda: BOW, donde tras solucionar un puzzle puedes acceder a una mejora para tu personaje.

En general el diseño de los niveles y el plataformeo están bastante bien ejecutados, el movimiento entre las distintas secciones de los niveles y las habilidades que el juego pone a nuestra disposición están bien pensadas para darle la variedad necesaria a un juego de plataformas además de que en el apartado visual el juego es espectacular, los escenarios y ambientes están hermosamente diseñados, que desde el primer momento invitan a ser explorados.

En el combate, justo como en la anterior entrega, podemos sentirnos todo un Jedi usando la fuerza para empujar, atraer o hasta hacer levitar a nuestros enemigos. En cuanto al arma Jedi por excelencia y tradición, el sable láser, el juego pone a nuestra disposición varias posturas para el manejo del arma, el sable tradicional a una mano, dos sables, un sable doble como el de Darth Maul y añade también una postura pesada estilo mandoble con un sable como el de Kylo Ren.

Cada postura otorga distintas ventajas y desventajas en el combate y deben ser equipadas estratégicamente ya que solo podremos equipar dos de estas posturas. En general el combate es entretenido y en ocasiones desafiante, sobre todo en dificultades más altas, aunque en ocasiones puede volverse un poco repetitivo y puede faltarle un poco de variedad, aunque no es un problema ni algo que haga menos el juego.

Dentro de lo malo, Jedi Survivor a pesar de ser un título visualmente espectacular y tener una trama bastante rica de Star Wars, no está exento de fallas técnicas que si bien no echan a perder la experiencia, hacen que sea menos placentera. Texturas que no cargan o que cargan muy lento, crashes por saturación de memoria, frames que caen en momentos de más acción son situaciones constantes en el juego, que esperamos pronto pueda Respawn solucionar para no opacar esta gran entrega.

En general, el título es una gran secuela a su predecesor, mejora en todos los aspectos, es extenso y tiene muchas cosas y actividades por hacer, promete horas de entretenimiento y de exploración pero sobre todo marca un camino hacia un juego 100% de mundo abierto de Star Wars tipo TLOZ: BoW, un sueño que parece estar cada vez más cerca y que todo fan de Star Wars quisiera ver.