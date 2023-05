¿Y vale la pena el audio espacial?

Como previamente se habló en este artículo , el audio espacial es una experiencia que te permitirá sentir que los artistas están tocando para ti, por lo que es una herramienta muy atractiva para los melómanos, pero también para quien disfruta de ver películas en casa y sentir que está en el cine. Sin embargo, para disfrutar de esta tecnología, también debes tener los recursos para reproducirla.

Al llegar la Sonos Era 300 para prueba, una de las primeras cosas que tienes que hacer es buscar dónde hay formatos de audio espacial disponible, pues a diferencia de lo que usualmente se reproduce en mi hogar, Spotify, en esta ocasión tuve que migrar a listas de reproducción de Apple Music, donde hay una biblioteca con opciones para fiesta, pero también para relajarte.

Por el momento, sólo puedes escuchar música en Dolby Atmos en tres plataformas: Apple Music, Amazon Prime Music y Tidal. Por ello, si no eres usuario de estas plataformas, reconsidera la compra, pues Spotify y YouTube Music no reproducen música en audio espacial. Además, el servicio de Cupertino es el único donde el audio espacial es gratuito, mientras que en las demás tiene un costo adicional.

Esto planteó un primer problema, pues a pesar de que el ecosistema en el que actualmente tengo mi teléfono es iOS, no todos en casa usan este sistema operativo y por ende la única persona que puede reproducir en audio espacial soy yo. Aunque existen alternativas como Amazon Music o Tidal, para las primeras pruebas tuve que ceñirme a lo que reproduzco desde mi cel, algo que veo como una limitante pues comparto las listas de reproducción con mi novio y en muchos casos con amigos que visitan la casa.

Después de este primer problema pero vino un segundo: sólo es compatible con Alexa, por lo que a pesar de que tengo todo el sistema de Sonos activo con Google Assistant para darle indicaciones en cada cuarto donde hay una bocinam tuve que repensar dos veces dónde poner esta bocina para que pudiera ser útil, pero también para que se aprovechara su audio.

Ventajas de la Sonos Era 300

Empecé a utilizar la bocina en el ecosistema de audio que tengo y hubo dos cosas que me gustaron especialmente. La primera fue que, al tener una barra y subwoofer de la misma marca, la Sonos Era 300 complementó muy bien para ver películas como si estuvieras en una sala de cine 4D, pues el audio fue impecable. La segunda impresión que fue grata estuvo en la conexión que plantea con otras bocinas fuera de la marca, como una Harman Kardon Citation 300, que para reproducir música se complementan muy bien.

Y sí, la experiencia del audio espacial es increíble y te permite conocer detalles dentro de las canciones que no habías percibido previamente. Por ejemplo puse a prueba las mismas canciones, pero reproduciendo en Spotify a través de la Harman Kardon y a través de la Sonos Era 300 y los resultados eran perceptibles.

¿A quiénes va dirigido la Sonos Era 300?

Si eres un usuario fan de Sonos y quieres tener a tu mano la experiencia de audio espacial, es una gran opción para complementar tu ecosistema y tal vez renovar la Sonos One que compraste hace unos años.

También si eres un usuario de Apple y quieres tener una bocina distinta a Home Pod esta puede ser una buena alternativa aunque el precio será mayor, pues la Sonos Era 300 tiene un precio de 10,999 pesos, mientras que la segunda generación de Home Pod cuesta 6,899.

También es recomendable para aquellos usuarios que buscan recrear la experiencia Dolby Atmos cinematográfica en casa. Por ejemplo, si compras dos Era 300 y las pones a los lados, adicional a una barra de sonido, puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica en Dolby Atmos sin tener que hacer perforaciones y adquirir siete bocinas.

Ahora bien, si eres fan de Spotify y no quieres migrar a otra plataforma de audio en definitiva esta bocina no es para ti, por lo menos no hasta que el servicio de streaming permita audio de alta fidelidad.