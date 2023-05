Reseña: ChatGPT vs Bard, les hicimos las mismas preguntas, ¿qué respondieron?

Interfaz de ChatGPT vs Bard

Sobre la interfaz, ambos tienen una caratula muy sencilla donde se puede escribir la pregunta con la que empezarás a a chatear y en el caso de Bard tiene una barra izquierda donde se despliegan menús para solicitar ayuda o ver la actividad más reciente que has tenido, en el caso de ChatGPT estas opciones las encuentras al pasar el cursor por tu usuario, pues prioriza en la barra izquierda que veas tu historial de interacción.

En este sentido me parece más útil la interfaz de ChatGPT pues te permite ver qué preguntas has hecho sin tener que dar tres clicks como es el caso de Bard. En cuanto a las preguntas, por varios meses he estado interactuando con ChatGPT en español e inglés, por lo que para esta prueba decidí crear una cuenta especial para que no tuviera ningún historial de conversación.

Otro aspecto para hacer la prueba fue hacer las mismas preguntas a cada uno, con la misma redacción e idioma para que no hubiera un sesgo. Al cuestionar a ambas sobre lo que piensan de la Inteligencia artificial generativa, las dos dieron una respuesta muy similar pues coinciden en que pueden ser de ayuda para las tareas diarias de cientos de personas en el mundo, sin embargo Bard tiene una interacción más emocional y ante esta pregunta dijo sentirse fabuloso de ser protagonista, mientras que ChatGPT apuntó que tiene una gran responsabilidad por ser popular.

¿Quién responde mejor, ChatGPT o Bard?

Con ambos también cuestione su perspectiva sobre las emociones humanas o sobre lo que piensan sobre la posible sustitución de trabajos y en este sentido sus respuestas fueron diferentes. Por su parte ChatGPT señaló que no podría tener un juicio sobre los sentimientos humanos porque es una IA, mientras que Bard dijo que el amor era uno de los sentimientos que más admiraba en la humanidad.

En cuanto a su perspectiva sobre si van a sustituir a los humanos, ambas herramientas dijeron que no podían predecir el futuro, pero que parte de su trabajo es ayudar en las tareas repetitivas, y citaron algunos estudios sobre el futuro del trabajo para respaldar esta idea.

En la ejecución de hacer tareas más especificas, en ambos casos les pedí que me hiciera un itinerario de viaje que incluyera costos para un viaje de cinco días a Nueva York y aunque las dos dieron respuestas similares, el tono entre Bard y ChatGPT es distinto, pues la primera se inclina por ser más amigable, mientras que la segunda es más concreta y también más exacta.

A pesar de que ambas desglosaron los posibles planes, ChatGPT también trazo rutas, o sea definió qué hacer, en qué momento del día y tomó en cuenta el tiempo estimado en las visitas, mientras que Bard sólo se limitó a señalar por días las opciones de atracciones.

Lo mismo pasó al pedirles desarrollar un plan de marketing para una campaña de dulces mexicanos en Estados Unidos, pues mientras Bard recomendó algunos estados donde podría ser exitosa, ChatGPT desarrollo estrategias para tener no sólo el plan de marketing sino un plan de ventas y distribución.

Conclusiones

Aunque ambas inteligencias están en desarrollo, la base de datos de OpenAI se ha encargado de tener un enfoque más concreto, mientras que Bard tiene un desarrollo más amigable, donde están generando una IA más emocional y que busque ser más cercana a los usuarios.

A nivel personal he probado también la integración de ChatGPT en Bing y una de las herramientas de su interfaz que más me gustó fue la ‘personalidad’ con la que buscas que te hable, pues en mi día a día prefiero que el buscador se centré en ser eficaz, más que amigable, pero en algunos casos es bueno tener una interacción más casual. Aunque Bard tuvo buenas respuestas, en este momento de desarrollo se nota que ChatGPT está siendo más entrenado.