La regulación de la Inteligencia Artificial (IA) ya no es una pregunta de si se debe o no hacer, sino de cómo tiene que hacerse de la mejor manera. “No es realista una pausa, pero sí avanzar hacia una regulación global basada en recomendaciones”, compartió en el congreso Mobile 360 Angel Melguizo, asesor de UNESCO en Inteligencia Artificial.

De acuerdo con él, las empresas presentan tres principales argumentos para no regular esta tecnología: la primera, que la regulación “mataría” la innovación; la segunda, “que no presenta riesgos”; y la tercera, que se pueden “compensar sus consecuencias negativas después”.