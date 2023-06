Cómo denunciar por el delito de violencia sexual digital desde la materia penal

“Antes que nada, es importante que tengas contención emocional y que sepas que la denuncia no es la panacea y es un proceso difícil en una procuración de justicia patriarcal y machista, pero no debes pensar que no hay nada que hacer”, compartió la colectiva Frente Nacional para la Sororidad.

Pero, denunciar es de suma relevancia por varias razones: preservar tu integridad física; evitar la repetición de los hechos para ti y otras personas; y porque es un delito que debe sancionarse. Si quieres saber

Si no sabes por dónde empezar, lo primero que puedes hacer si eres de la Ciudad de México es acudir a una de las 27 “lunas” que se han instalado en las 16 alcaldías. Aquí puedes encontrar el mapa completo.

Estas son unidades de atención y prevención de la violencia de género de la Secretaría de las Mujeres y, al llegar, ocurrirá lo siguiente:

Exterior de la Luna Benita Galeana, ubicada en la deelgación Benito Juárez. (Ginger Jabbour)

Lo primero es que una trabajadora social, con perspectiva de género, escuchará el caso para brindar contención emocional, orientación psicológica y determinar la criticidad del caso. Si es una situación de alto riesgo, en ese mismo momento se da asesoría jurídica para poder atender el caso inmediatamente. Si es de riesgo medio o bajo, se hace un plan de trabajo tanto psicológico como jurídico.

“Deben de venir con valor y fortaleza para estar bien. Y saber que ellas merecen estar bien”, compartió Astrid Cid, trabajadora social de la Luna Benita Galeana. “Pero si no denuncian, no avanzan en su proceso psicoemocional”, complementó.

Posteriormente, una abogada escuchará el caso y brindará la asesoría jurídica. Esto porque, en muchas ocasiones, cuando la denuncia no está bien hecha es cuando las víctimas se pueden enfrentar con trabas, que no proceda el delito o que no se juzgue de la manera adecuada.

“Hay que saber cómo tipificar el delito. Mucha gente no distingue la diferencia entre acoso sexual, pornografía infantil, violación a la intimidad (...) y el problema es que la violencia digital, desde materia penal, puede ser muy cuadrada”, compartió la Lic. Yessica González, abogada especializada en género.

Estas lunas solo están disponibles en la Ciudad de México y es una deuda pendiente instalarlas en el resto del país. Sin embargo, en el resto de los estados, las instancias de la Secretaría de Mujeres pueden asesorar jurídicamente sobre cómo hacer la denuncia penal.