Xbox Showcase 2023: sigue en vivo los lanzamientos y anuncios

La querida franquicia Sea of the Thieves tendrá un nuevo capítulo de su historia. Se trata de The Legend of Monkey Island, que estará disponible a partir del 20 de julio.

Por otra parte, Xbox anunció un nuevo Flight Simulator, en la cual se podrán hacer labores de rescate, apagar incendios desde las alturas, vuelos de construcción y transportación de cargos, entre otras modalidades que llegarán en 2024. Además, se podrá volar una nave inspirada en el mundo de Dune.