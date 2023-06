Nuevas experiencias de búsqueda con IA y Lens

Google es consciente de que las personas están usando IA generativa e imágenes para sus búsquedas. Por ello anunció nuevas características para Lens, su herramienta de búsqueda a través de fotografías, como Multisearch, la cual permitirá a los usuarios tomar una foto de un vestido y combinarlo con palabras para obtener resultados más exactos.

Asimismo, agregó la función Near Me para capturar alimentos y pedir que recomiende restaurantes cercanos en donde podrían vender ese producto. Google detalló que también se puede usar para otro tipo de productos, pero los resultados pueden no ser tan precisos como con la comida.

“Doctor Google” y Bard, asistentes con más capacidades

Otra de las innovaciones que integrará Lens es la capacidad de tomar imágenes de la piel para determinar si el usuario tiene algún tipo de enfermedad o padecimiento comparándola con la base de datos que tiene para que la persona pueda acudir con un especialista. No obstante, esta función sólo está disponible en Estados Unidos.

Por otra parte, Bard también anunció una integración con Lens, cuyo objetivo es integrar imágenes en las búsquedas generativas. Por ejemplo, el usuario podrá subir una imagen de un monumento y Bard le contestará el lugar donde se encuentra.

Además, el chatbot tendrá la capacidad de mantener una conversación con el usuario, le dirá historia acerca de ese sitio, así como actividades que pueda hacer o cualquier otra petición que la persona le pida. Este elemento estará disponible en próximas semanas en los países donde se puede usar Bard.

Respecto a viajes, Google dijo que está probando una nueva función en su Laboratorio de Búsquedas (su programa de pruebas anticipadas al cual