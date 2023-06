¿Qué pasa con el plan básico de Netflix?

La medida comenzó en Canadá, donde dicha suscripción costaba 9.99 dólares canadienses (128 pesos aproximadamente). Ahora, los nuevos suscriptores podrán acceder a solo tres opciones de planes.

De este modo, si quieren pagar poco, tendrán que suscribirse al plan con anuncios de 5.99 dólares canadienses (77.15 pesos) al mes. De lo contrario, podrán optar por un plan estándar sin anuncios de 16.49 CAD (212.39 pesos) o el plan premium de 20.99 CAD (270.35 pesos).

El plan básico que desapareció solo permitía ver el conenido en HD, sin anuncios y en un solo dispositivo a la vez.

La medida solo afectará a los suscriptores nuevos, pues los existentes no se verán afectados, indicó Kumiko Hidaka, a The Verge. Y, hasta el momento, no se sabe si esta política comenzará a aplicarse en otros mercados, como el de México.

¿Cuáles planes de suscripción a Netflix existen en México?

Actualmente, existen cuatro planes para el mercado mexicano:

Estándar con anuncios, 99 pesos al mes

Básico sin anuncios, 139 pesos al mes

Estándar, 219 pesos al mes

Premium, 299 pesos al mes

Las diferencias entre los planes son en la resolución de la imagen, la calidad de la transmisión y el número de equipos simultáneos que se pueden utilizar.

En el pasado, Netflix utilizó mercados de prueba para observar el comportamiento de los consumidores ante la restricción de compartir contraseñas con amigos y familiares. Tras el éxito de sus pruebas extendieron estas políticas al resto de los mercados, incluyendo México.