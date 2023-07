Reseña Sonic Origins Plus: ¿La mejor colección de Sonic hasta ahora?

Pero ahora llega Sonic Origins Plus, una versión mejorada y ampliada de la colección que Sega lanzó el año pasado para celebrar los 30 años de este querido personaje. ¿Será que esta colección finalmente tiene lo necesario para convertir a más personas en verdaderos fanáticos de Sonic? ¿Vale la pena desembolsar dinero por esta edición o simplemente agregar el DLC a la versión del año pasado?

¿Qué incluye?

Sonic Origins contiene Sonic The Hedgehog, el juego original lanzado en 1991, su secuela directa, Sonic The Hedgehog 2 (1992), la aventura Sonic CD (1993) y la tercera entrega oficial, Sonic The Hedgehog 3 (1994), junto con su expansión Sonic & Knuckles. Todos estos títulos fueron lanzados para Sega Genesis y su adaptador, Sega CD.

El contenido Plus también incluye otros 12 juegos de Sonic que salieron para Game Gear, la consola portátil de Sega de principios de los 90: Tails’ Sky Patrol, Tails Adventures, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog: Triple Trouble, Sonic Spinball, Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine, Sonic Blast, Sonic Drift, Sonic Drift 2, Sonic Labyrinth y Sonic Chaos.

¿En qué isla quieres empezar? (Sega)

Además, Knuckles por fin es parte de Sonic CD y se agregó a Amy Rose como personaje jugable en los 4 juegos principales.

Sonic Origins Plus suena como un paquete completo y para muchos sí lo es, pero no debemos pasar por alto algunos detalles.