Reseña: Threads, ¿una versión beta apurada?

¿Cómo descargar Threads?

Ya seas usuario de Android o iOS la nueva red social ya está disponible en México y al ser tan similar a Twitter, la misma ya logró rebasar los 30 millones de usuarios en menos de 24 horas, un número que puede encender la reciente pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk, quienes están compitiendo no sólo por mantener rentabilidad en sus aplicaciones, sino por convencer a inversionistas.

Para descargar la app solo debes ir a la tienda de Apple o la Playstore y buscar la opción desarrollada por Meta. Hay una versión anticipada y una app con el mismo nombre, por lo que para verificar cuál es debes revisar el logo y que el desarrollo esté respaldado por Instagram.

Ya que tienes tu app descargada vas a elegir entre migrar la información que tienes en tu cuenta de Instagram o crear una cuenta nueva. Es más sencillo logear tu información directo desde la aplicación de fotografía, pero queda a gusto de cada usuario si desea vincular o no las aplicaciones.

De cualquier forma, una de las ventajas de Threads es que desde tu cuenta de Instagram los usuarios podrán ver el número de usuario que eres de la nueva app e ir directamente desde tu perfil a esta nueva red social.

En mi caso decidí bajar la aplicación en ambos sistemas operativos para ver si cambiaba algún detalle de la interfaz. A grandes rasgos, el camino por el que llevan a los usuarios es el mismo y la interfaz es muy similar entre ambos sistemas operativos.

Experiencia en Threads

Aunque la aplicación no es perfecta 100%, los errores dentro de sus sistemas son mínimos, pero sí destaca que algunas herramientas que los tuiteros usan están limitadas en la app de Meta.

Uno de sus puntos fuertes es la facilidad con la que abres una cuenta y te haces de amigos, además, en caso de que estés verificado por Instagram, de manera inmediata Threads respeta esta distinción, un aspecto que agradecen muchos generadores de contenido o personalidades que perdieron su palomita azul con las nuevas políticas de Twitter.

Otro punto relevante es la facilidad con la que aprendes a interactuar en la red, sobre todo si eres tuitero, pues de manera muy sencilla sabes cómo funciona dar favorito a un thread, replicarlo o enviarlo ya sea a tus historias de Instagram, a tu feed o incluso a Twitter.

Sin embargo, a diferencia de Twitter aún no puedes tener threads guardados, tener un espacio para todas tus fotos y videos, destacar algún thread o mandar un mensaje directo. Tampoco tienes acceso a los hashtags más populares, ni contestar con GIF’s, una prática muy popular en la red que lidera Elon Musk.

Y aunque la interfaz es sencilla, se nota apurado el desarrollo y muy simple, por lo que es más una beta que seguro tendrá varios parches en el futuro cercano.

¿Me ha gustado Threads?

La respuesta simple es sí, pues aún no existe tanta conversación política, ni discursos de odio. Sin embargo, mantiene un problema que existe en Twitter e incluso Instagram: me muestra contenido aleatorio de usuarios que no conozco y que además no me aportan nada, una de las razones por las que varios usuarios de la red de Musk han dejado la red social.

¿Podrá sustituir a Twitter? La respuesta estará en el tiempo, pues muchos usuarios de Threads han dicho sentirse emocionados de tener muchos followers en poco tiempo y de estar recibiendo ‘más cariño y menos hate’, un factor importante en una red social naciente.

Threads vs Twitter

Threads llega en un momento en que Twitter es en gran medida una plataforma en desorden. Aproximadamente ocho meses después de que Elon Musk completara su adquisición de la red social por 44,000 millones de dólares, el ejecutivo sigue siendo la figura pública de la plataforma.

Cuando Twitter introdujo un límite a la cantidad de tuits que los usuarios podían leer por día, durante el fin de semana, fue Musk quien anunció y defendió los cambios en la plataforma, mientras que la nueva directora ejecutiva, Linda Yaccarino, permaneció en silencio.

Aunque con la recién salida de Threads, Yaccarino salió a defender Twitter y señaló que la plataforma puede ser imitada, más no igualada.

Meta claramente se está posicionando para capitalizar el momento de debilidad de Twitter, con la esperanza de alejar a los usuarios descontentos de la plataforma. En una reunión general el mes pasado, el director de productos de Meta, Chris Cox, supuestamente les dijo a los empleados que los creadores y las figuras públicas habían pedido repetidamente una alternativa a Twitter "administrada con sensatez", después de que otras apps como Bluesky o Mastodon no han logrado alcanzar la adopción masiva.

Los problemas en Twitter han llevado a muchos usuarios a tomarse un descanso de la plataforma, pero a muchos todavía les cuesta imaginar un futuro sin ella. Según el Pew Research Center, 60% de aproximadamente 3,000 usuarios encuestados en Estados Unidos dijo que se había tomado un descanso de Twitter de al menos un par de semanas en los últimos 12 meses, pero solo 25% de los encuestados dijo que no se ven a sí mismos usando la plataforma dentro de un año.

Eso fue antes de la llegada de Threads, que podría acabar siendo la alternativa que muchos usuarios estaban esperando.