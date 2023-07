Threads no está disponible en la Unión Europea y esta es la razón

Otros criterios para identificar a estos Guardianes son su posición económica sólida, el impacto significativo que pueden tener en el mercado de la UE, además de un sitio privilegiado entre los usuarios y las empresas terceras a las cuales les podrían proporcionar datos.

Según esta regulación , las empresas no deben dar preferencia a sus propios servicios en sus plataformas y se deben asegurar de que todos sean compatibles y funcionen junto a los de la competencia.

En caso de incumplir las medidas, las tecnológicas pueden ser acreedoras a multas de hasta el 10% de la facturación anual total de la empresa y en caso de reincidencia, la cifra se podría elevar hasta el 20%.

Cómo acceder a Threads en Europa

Si bien la aplicación no está disponible en ninguna tienda de aplicaciones, Xataka reportó que existe una forma de tener acceso a ella, y es por medio de descargar el archivo APK desde un repositorio de confianza. Para este proceso no se necesita una VPN, pero sí conlleva riesgos de ciberseguridad si el sitio de donde se obtiene no es absolutamente seguro.