WhatsApp aprueba el envío de videos cortos

El blog de WhatsApp detalló que los videos tendrán una duración de 60 segundos y que será tan fácil como enviar un mensaje de voz.

En la app puedes tocar para cambiar al modo de video y mantener presionado para grabar el video. También puede deslizar hacia arriba para bloquear y grabar el video con manos libres.

Los videos se reproducirán automáticamente en silencio cuando se abran en un chat, y al tocar el video se iniciará el sonido. Los mensajes de video están protegidos con encriptación de extremo a extremo para mantener sus mensajes seguros, detalla el blog .

Los mensajes de video ya se empezaron a implementar y estarán disponibles para todos durante las próximas semanas.

📣 You can now record and share video messages in @WhatsApp chats 🙌 https://t.co/wpksCVPEd3

— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) July 27, 2023