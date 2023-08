¿Qué es el mercado gris por el que Motorola bloquea smartphones?

El mercado gris es una forma de comercio que existe en México, en el que los usuarios adquieren usualmente desde marketplaces teléfonos que no pasan por una revisión y homologación de parte de las oficinas locales de los fabricantes. O sea, significa que compran teléfonos 'liberados' que no entran al país, de acuerdo a la regulación que solicitan los organismos, lo que significa un problema en términos de telecomunicación, pero incluso también en las especificaciones energéticas del país.

Este tipo de equipos pueden llegar directo de un vendedor de un marketplace a los usuarios, por lo que no son revisados ni adecuados para el mercado mexicano. Esto puede significar un riesgo incluso físico, pues están más propensos a descargas o problemas en la batería que pueden a la larga causar accidentes.

"Lamentablemente, y pese a la campaña de concientización que llevamos a cabo, durante el último mes observamos un crecimiento de esta problemática para la industria, con miles de dispositivos irregulares activados diariamente. Como es de su conocimiento, en una primera instancia, decidimos solo llevar a cabo la campaña de concientización, pero dado el aumento sostenido de estas activaciones queremos informarte de una acción que Motorola llevará a cabo para coadyuvar a disminuir el problema", señaló la empresa de tecnología.

Como no se ha podido controlar el comercio de parte de los usuarios, la empresa ha decidido tener esta medida, con el fin de disminuir la compra de teléfonos inteligentes a través del comercio gris. Esta medida entró en vigor desde el 27 de julio, y en caso de ser un usuario afectado, la compañía otorga un descuento del 30% después de que los usuarios se ponen en contacto con ellos.

Motorola señaló además que esos equipos no han sido certificados ante las entidades regulatorias del país y no cumplen con la normativa en México por lo que no le aplican las políticas de garantía. Además, algunas empresas como Liverpool ya están tomando medidas para reducir este tipo de comercio.

De acuerdo a un reporte del medio de tecnología Xataka , el retailer exigirá a sus vendedores la documentación que sustente que los teléfonos de Motorola estén entrando al país de acuerdo a los reguladores. Por ello es que ahora solicitarán la factura de compra de los teléfonos, la confirmación de que los productos se pueden utilizar en México y la validación de IMEI de los productos ofertados.

Esta nueva medida surgió tras un reporte de una usuaria que compró un teléfono de la marca y después el equipo quedó deshabilitado, por lo que esta usuaria se quejó de que el retailer venda productos que no estén autorizados en el país.

De acuerdo con Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit, este mercado está mermando a las empresas de tecnología, pero también representa un reto para instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues este se encarga de homologar las condiciones técnicas de muchos de estos productos.

“Es importante que los usuarios sepan el origen de un producto porque sino no cumplirá como los requerimientos del IFT, lo que hará que su experiencia de conexión no sea la adecuada”, apuntó Piedras.

Además de tener una mala o nula conexión, otra de las consecuencias que existe es que no hay una garantía por parte de las tecnológicas para este tipo de productos, además de que muchas veces, en caso de alguna falla, muchas piezas no están disponibles en el mercado local, por lo que será complicado que los usuarios puedan tener una respuesta a su problema.

Daniel Pérez-Cirera, director senior de Legal, Compliance & External Affairs de Samsung Electronics México, señaló que, en el caso de la marca surcoreana, más que dispositivos ha identificado un crecimiento exponencial en la venta de los accesorios, que los vendedores buscan posicionar como de la marca.

“Hemos notado que a partir del boom del e-commerce este tipo de comercio ha crecido en el país, lo que afecta principalmente a los usuarios finales, pero también a las marcas. Los usuarios buscan ayuda con la empresa cuando los productos presentan fallas, sin embargo no podemos hacer válidas las garantías de productos importados por vendedores no autorizados”, apunta el directivo.