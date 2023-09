Basura electrónica, el gran problema de los gadgets que afecta al mundo

De acuerdo con el estudio A Systematic Review of E-Waste Generation and Environmental Management of Asia Pacific Countries, este es un problema que está volviéndose crítico para muchos gobiernos del mundo, pues la cantidad de desechos electrónicos generados aumentó tres veces más rápido que la población mundial.

En la publicación, de 2021, se estimó que existían 347 millones de toneladas métricas de desechos de aparatos electrónicos en el planeta y solo 17.4% se recicla y desecha de manera correcta. Pero el principal problema es que son los países en vías de desarrollo los que más sufren de este problema.

El caso de Agbogbloshie es emblemático. Aunque se considera ilegal a nivel internacional mandar basura electrónica a países en vía de desarrollo, hay una brecha legal que permite que se manden aquellos dispositivos que pueden ser reciclados o reutilizados, por lo que en Ghana no han dejado de recibir estos electrónicos.

Y aunque en 2021 el gobierno del país africano desalojó a la fuerza el vertedero, cientos de personas siguen recogiendo los tóxicos desechos electrónicos, de acuerdo con un reportaje de El País , pues es el sustento de decenas de miles de personas.

¿Qué es lo que más contamina de los dispositivos?

Por donde lo veas, los electrónicos son sumamente contaminantes. Solamente en el caso de los teléfonos móviles, donde más de la mitad de la población cuenta con uno, utilizan 80% de los elementos de la tabla periódica y, aunque en la actualidad los teléfonos inteligentes consumen poca energía para funcionar, 85% de su impacto en emisiones proviene de la producción, de acuerdo con la Universidad de McMaster.

Esto porque utilizan elementos como galio, tantalio, litio, cobalto, gadolinio, praseodimio, por mencionar algunos. Solamente la producción de litio mediante estanques de evaporación utiliza mucha agua: unos 21 millones de litros al día. Se necesitan aproximadamente 2.2 millones de litros de agua para producir una tonelada de litio, de acuerdo con la asociación Amigos de la Tierra.

Gustavo Gonzalez, especialista en cables y conductores eléctricos, compartió que aunque muchos de estos elementos sí se pueden rescatar, es sumamente costoso y, en ocasiones, resulta dañino. “Para extraer una tonelada de cobre puro debes extraer 99 toneladas de mineral. La relación es de 10:1 y el daño para extraer, de transporte y los procesos terminan haciendo que en ocasiones no sea lo más sustentable”, compartió.

Por su parte, Cassie Pineda, la gerente de comunicaciones sénior global de Belkin, compartió que los plásticos, como las carcasas, siguen siendo de lo más contaminante, además de los pequeños plásticos de los empaques.

El rol de las empresas de tecnología

En su más reciente Apple Event la empresa se enfocó en explicar con cada nuevo producto el impacto de su huella ambiental, pues su plan para 2030 es ser una empresa 100% libre de emisiones de carbono.

Esto porque, de acuerdo con datos de Statista , Apple sigue siendo una de las 10 compañías que más contamina a nivel mundial. En primer lugar se encuentran Samsung y en segundo, Taiwan Semiconductor Factory (TSC), pues generaron 1.41 millones y 973 mil toneladas métricas de desechos en 2022, respectivamente.

A pesar de que la industria de la tecnología se encuentra en el top 10 que más contamina a nivel mundial, pues es la responsable de 5.5% de las emisiones de carbono a nivel global, de acuerdo con Pineda, uno de los principales problemas que identifican es que no hay regulaciones específicas en materia ambiental para estas empresas, sino que más bien, pareciera que las empresas que tienen este tipo de iniciativas lo hacen por ser responsables socialmente y no por seguir una regulación.

Por ejemplo, el que empresas como Belkin comiencen a utilizar plásticos reciclados llamados PCR (Post-consumer recycled, por sus siglas en inglés) o que Apple haya presentado sus nuevas correas para el iWatch hechas con material reciclado, son meras iniciativas empresariales por ser socialmente responsables.

Donde si comienzan a pasar este tipo de obligaciones es en Europa, Canadá y algunos estados de Estados Unidos, donde los legisladores comienzan a impulsar leyes de Responsabilidad Extendida del Productor , que requieren que los fabricantes establezcan y financien sistemas para reciclar o recolectar productos obsoletos.

Es un concepto en el que los fabricantes e importadores deben asumir un grado significativo de responsabilidad por los impactos ambientales de sus productos a lo largo de su ciclo de vida, incluidos los impactos en la selección de materiales, los procesos de producción de los fabricantes y los impactos posteriores al uso y disposición de los productos.

¿Qué hacer con tu basura electrónica?

Un buen paso para empezar es hacer compras más conscientes. Pregúntate si realmente necesitas tener varias opciones de fundas, accesorios, el dispositivo más nuevo o si no hay manera de modificar tus aparatos para que duren más tiempo. Un teléfono puede durar hasta cuatro o cinco años. También, investiga si puedes reparar tus aparatos antes de comprar uno nuevo.

Pineda compartió que, al hacer un estudio de mercado en Belkin, descubrieron que no está entre las tres principales prioridades de los consumidores comprar productos sustentables; pues sobreponen la calidad, el precio y las características de los productos. El que la demanda por productos sustentables aumente también hará que existan más opciones.

En México, para reciclar existen algunas opciones como el Recilatrón, un programa que promueve el correcto manejo, separación y reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos. Se organizan jornadas y los consumidores pueden llevar sus residuos electrónicos.

Éstos son trasladados a la empresa Recupera, que se encuentra en la Ciudad de México, para su almacenamiento temporal y se separan por tipo de residuos, se desarman y se envían a diversas empresas para su reciclaje.

También, muchas empresas de tecnología como Samsung y Apple tienen programas donde puedes dejar tus dispositivos electrónicos y ellos se encargan del reciclaje de los productos. Algunas compañías incluso ofrecen recompensas por ello.