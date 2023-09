Una encuesta de 2023, encargada por Bumble en México, reveló que cerca de un cuarto (24%) de los mexicanos considera que les resulta difícil hacer amigos y más de un tercio (38%) de los encuestados dijo no saber dónde conocer personas con los mismos intereses.

Además, casi la mitad (49%) respondió sentir que no tiene personas en las que pueda confiar para apoyarse emocionalmente. En este mismo contexto, 3 de cada 10 mexicanos confesó sentirse solo ya sea a diario, o al menos una vez a la semana y casi 4 de cada 10 (38%) señaló tener miedo al rechazo o sentirse intimidado o intimidada al acercarse a gente en persona.

"En Bumble, creemos que las buenas amistades son tan importantes como las relaciones románticas. Reconocemos que la amistad y la comunidad son clave para el bienestar y la felicidad, y esto merece su propia app para conexiones significativas no románticas", dijo Whitney Wolfe Herd, CEO y fundadora de Bumble.

De acuerdo con The Competitive Intelligence Unit, en México, 4 de cada 10 usuarios de internet han usado alguna aplicación de ligue, lo que se explica por la alta penetración de equipos inteligentes y paquetes de datos cada vez más accesibles. Incluso, actualmente algunos operadores ofrecen planes de navegación extra para el uso especifico de este tipo de aplicaciones. Además, la posibilidad de uso “gratuito” de estas plataformas ha ayudado a democratizar, masificar y normalizar su uso.

A pesar de lo anterior, solamente 13.6% de los internautas declaran que actualmente se encuentran usando de forma activa una aplicación de ligue. Entre las personas que no las utilizan, 35.3% mencionan que ya tienen una pareja, 29.1% no les interesa esta herramienta, 26.4% las consideran inseguras y 9.1% no creen que sean efectivas.

¿Cómo funciona Bumble For Friends?

Bumble For Friends funciona de manera similar a Bumble Date y el modo BFF, pues los usuarios deslizan los perfiles para conocer a sus futuras amistades y cuando dos personas se deslizan entre sí, pueden empezar a chatear.

A diferencia de la app enfocada en citas, en BFF cualquiera de las personas puede enviar el primer mensaje pero la ideas es generar un plan o amistad, no una relación romántica.

Para registrarte en Bumble For Friends, puedes descargar la aplicación de forma gratuita desde App Store o Google Play y crear una nueva cuenta. Si ya tienes Bumble y usas el modo BFF, puedes iniciar sesión en Bumble For Friends con tu información de inicio de sesión de Bumble para así transferir tu perfil, conexiones y chats para que puedas continuar donde lo dejaste.

¿Qué tiene de diferente Bumble For Friends en comparación con el modo BFF?

Cuando inicies sesión en Bumble For Friends, encontrarás todas tus funciones favoritas de Bumble listas para usar. La diferencia con Bumble For Friends es que la función exclusiva de chat grupal dentro de la aplicación hace que sea aún más fácil reunir dos o más conexiones para una reunión.