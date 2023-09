Microsoft apuesta por renovación de equipos e integración de IA

New York, Estados Unidos - La carrera por renovarse en el mundo de la tecnología no termina. Nuevos equipos e integración de Inteligencia Artificial (IA) parecen ser las bases que la mayoría en la industria está siguiendo. En esta ocasión, Microsoft decidió no quedarse atrás y presentó propuestas que integran ambas directrices durante su evento anual.

Por un lado, la compañía dio a conocer el lanzamiento Surface Go 3 y Surface Studio 2, la renovación de la portátil Surface que ahora integrará 5G y prometen un hardware más potente. Para demostrarlo, la firma comparó en tiempo real el equipo con una MacBook Pro al renderizar un material de animación en 3D; el resultado es que la Surface Go 3 se interpuso con cerca de 30 segundos de ventaja.