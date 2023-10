Google implementó novedades para evitar el spam en tu Gmail

Las nuevas reglas de Gmail para mandar correos masivos

De acuerdo con la compañía , los remitentes que envíen más de 5,000 correos al día deberán atacar nuevas reglas, que se implementarán a partir de febrero de 2024.

1. Autenticación de correos electrónicos: Aquellas personas que envíen más de 5,000 correos deberán autenticar sus correos electrónicos.

2. Facilitación de suscripción: De acuerdo con la empresa, no deberías tener que hacer malabarismos para dejar de recibir mensajes no deseados de un remitente de correo electrónico en particular. Por lo tanto, exigirán que los remitentes masivos brinden a los destinatarios de Gmail la capacidad de darse de baja de correos electrónicos comerciales con un solo clic y que procesen las solicitudes de cancelación de suscripción en un plazo de dos días.

3. Asegurarse de que están enviando correos electrónicos deseados: A nadie le gusta el correo no deseado. Para agregar otra capa de protección, harán cumplir un umbral de tasa de spam claro que los remitentes deben mantener para asegurarse de que los destinatarios de Gmail no sean bombardeados con mensajes no deseados.

Además, la compañía confirmó que Yahoo se unió a la iniciativa para implementar estos mismos cambios.

Estas acciones destacan la continua lucha entre las grandes empresas tecnológicas y los spammers que utilizan sistemas abiertos como el correo electrónico para enviar mensajes fraudulentos y molestar a los usuarios, pues durante años, se han utilizado técnicas de aprendizaje automático para combatir el spam, pero sigue siendo una batalla constante a medida que los spammers descubren nuevas técnicas para evadir los filtros.

¿Qué es un correo spam?

Se refiere a mensajes no solicitados y generalmente no deseados que se envían a través del correo electrónico. Estos mensajes suelen tener como objetivo promocionar productos, servicios, ofertas fraudulentas o contenido no deseado. Los correos spam a menudo se envían en grandes cantidades a un gran número de destinatarios sin su consentimiento previo.

Las características comunes de un correo spam incluyen la falta de consentimiento, pues los destinatarios no han solicitado recibir estos mensajes, lo que los hace no deseados; son falsedad o engaños, pues algunos correos spam pueden contener información falsa o engañosa para atraer a los destinatarios; y son de volumen masivo y difíciles de darse de baja.