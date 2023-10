La app de X, antes Twitter, presenta fallas en móvil y escritorio

De acuerdo con Downdetector, se recibieron 458 informes los problemas más comunicados fueron con la carga (62%), sitio web (24%) y aplicación (14%); no obstante, el servicio ya fue restablecido y las reacciones de los usuarios ya se presentan en la red social.

TWITTER WAS DOWN I THOUGHT I GOT SUSPENDED pic.twitter.com/RhcytJO58P

Twitter users running to Instagram to see if everyone else’s Twitter is down 😭 😭 #TwitterDown #XDown

pic.twitter.com/wvrNHBvE1D

— Onions 🏳️‍🌈 (@not_onions) October 11, 2023