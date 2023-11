The Game Awards anuncia a sus nominados

Pero al ser una industria tan grande, los videojuegos que salen cada temporada se pueden perfilar como los mejores, de acuerdo con The Game Awards, quienes otorgan esta distinción.

¿Quiénes son los nominados en The Game Awards?

La lista de nominados incluye 112 juegos, personalidades, equipos y eventos diferentes que abarcan multitud de géneros y plataformas de juego.

Los nominados a Juego del Año de este año son Alan Wake 2 de Remedy Entertainment, Baldur's Gate 3 de Larian Studios, Marvel's Spider-Man 2 de Insomniac Games, Resident Evil 4 de Capcom, Super Mario Bros. Wonder de Nintendo y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom de Nintendo.

Tras la introducción de la categoría de Mejor Adaptación en 2022, este año están nominadas a Mejor Adaptación las siguientes películas y programas de streaming: Castlevania: Nocturne (Netflix), Gran Turismo (Sony Pictures), The Last of Us (HBO), The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Universal Pictures) y Twisted Metal (Peacock).

Nintendo es el publisher más nominado en The Game Awards en 2023, con 15 nominaciones en toda su cartera combinada, seguido de Sony Interactive Entertainment/PlayStation, con 13 nominaciones, Xbox (incluidas Bethesda y Blizzard), con 10, y Epic Games, el publisher third party más nominado, con 9. Los nominados a The Game Awards son seleccionados por un jurado global de más de 100 medios de comunicación e influencers de todo el mundo.

Donde ver The Game Awards 2023

En 2022, The Game Awards registró la cifra récord de 103 millones de retransmisiones en directo. The Game Awards 2023, la décima celebración mundial anual de la industria de los videojuegos, se transmitirá en directo de forma gratuita a través de más de 30 plataformas digitales de vídeo diferentes, como YouTube, Twitch, Steam, Facebook, TikTok Live, X, WeChat Bilibili, Huya, DouYu, Xiaohongshu e Instagram Live.

Por segundo año consecutivo, los espectadores podrán participar en The Game Awards a través del servidor oficial de Discord, lo que incluye la posibilidad de votar por los nominados en las semanas previas a la gala. Además, los miembros de Discord pueden unirse a la watch party en directo el 7 de diciembre para ver la entrega de premios y reaccionar a los ganadores en tiempo real.

The Game Awards se emitirá en directo desde el Peacock Theater de Los Ángeles el jueves 7 de diciembre de 2023.

La de nominados a The Game Awards 2023

Juego del Año

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor Dirección

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor Adaptación

Castlevania: Nocturne (Powerhouse Animation/Netflix)

Gran Turismo (PlayStation Productions/Sony Pictures)

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Twisted Metal (PlayStation Productions/Peacock)

Mejor Narrativa

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Mejor Dirección de Arte

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Lies of P (Round8 Studio/Neowiz Games)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor Partitura y Música

Alan Wake 2, Composer Petri Alanko (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3, Composer Borislav Slavov (Larian Studios)

Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken (Square Enix)

Hi-Fi Rush, Audio Director Shuichi Kobori (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Composed by Nintendo Sound Team (Nintendo EPD/Nintendo)

Mejor Diseño de Sonido

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Dead Space (Motive Studio/EA)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Mejor Actuación

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, STAR WARS Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal, Martecnologiavel’s Spider-Man 2

Innovación en Accesibilidad

Diablo IV (Blizzard Entertainment)

Forza Motorsport (Turn 10 Studios/Xbox Game Studios)

Hi-Fi Rush (Tango Gameworks/Bethesda Softworks)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Mortal Kombat 1 (NetherRealm Studios/WB Games)

Street Fighter 6 (Capcom)