Ana Karen Ramírez: la mexicana que ganó los Women in Tech Awards

De acuerdo con un estudio publicado por el MIT , pese a los esfuerzos por tener más mujeres en estas áreas, en 2023 solo representan 28% de la fuerza laboral en carreras STEM. “Si en el pasado no fuimos las creadoras de este mundo, es momento en que ya adecuemos internet para nosotras. No es solo un tema de que seamos parte de las STEM, sino que seamos parte de este mundo”, dice Ana.

A lo largo de casi 10 años de Epic Queen, Ana recuerda a varias alumnas, pero resalta algunos casos en particular. Cuenta que estaba en un evento de blockchain cuando una joven llamada Pamela se le acercó. “Yo fui a tu curso en 2016 y desde entonces me llamó tanto la atención la programación que inicié el club de robótica en mi prepa”. Pamela estudia la carrera en finanzas, pero se está especializando en blockchain y creó su propio club en la universidad.

Danna es otra de sus alumnas. Fue una de las primeras en ir a una STEM party porque su mamá pensaba que ella era buena para las matemáticas. Desde entonces comenzó a ir a los cursos de verano, a cada uno de los bootcamps, y ahora ya es una de las principales mentoras en Epic Queen y estudia ingeniería mecatrónica en la UNAM.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta Ana al dar cursos, especialmente para las niñas más pequeñas, es que cuando las pone a trabajar solas se animan a hacer las cosas y se desesperan menos, mientras que cuando hay equipos mixtos les da pena estar cerca de los niños, o sienten que ellos las tienen que ayudar. “No sé si se debe a que en sus casas les enseñan esto, o los estándares sociales”, cuenta.

Pero, “este premio es un reconocimiento a nuestros esfuerzos colectivos, un recordatorio de que cuando empoderamos a las mujeres en tecnología, estamos transformando el mundo entero", expresó. Este galardón no solo celebra el éxito de Epic Queen, sino que Ana también busca que sea un llamado a continuar trabajando por una mayor representación y participación femenina en el mundo de la tecnología.

¿Por qué no se rompe la brecha de género en las carreras STEM?

En 1960, las mujeres tenían una presencia importante en campos como las ciencias biológicas, pues constituían alrededor del 27% de los biólogos. Cuarenta años después, en 2000, las mujeres solo constituían alrededor del 44% del campo. En el otro extremo del espectro, las mujeres componían apenas el 1% de las ingenieras en 1960 y sólo alrededor del 11% para el 2000, de acuerdo con el estudio “Why so few? Women in Science, Technology, Engineering, and Mathematics” de la American Association of University Women.

El mismo reporte menciona que una de las principales causas son las creencias que se tienen sobre la inteligencia. Tomaron la teoría de la psicóloga social Carol Dweck, de la Universidad de Stanford, que habla sobre la “mentalidad en crecimiento” contra la “mentalidad fija”, donde la primera ven la inteligencia como un atributo cambiable y maleable mientras que la mentalidad fija es un rasgo innato incontrolable, con mayor resistencia a los cambios.

La investigación de la Dra.Dweck es particularmente relevante para las mujeres en STEM, porque descubrieron que ayudar a las niñas a tener una mentalidad de crecimiento las protege de influencias, como el estereotipo de que las niñas no son tan buenas como los niños en matemáticas.

Por otro lado, el que menos niñas que niños dicen estar interesadas en carreras de STEM es algo que trabajó la socióloga Shelley Correll, de la Universidad de Stanford. La Dra. Correll reveló cómo las decisiones aparentemente voluntarias de niñas y mujeres de evitar las carreras STEM están influenciadas por la creencia cultural de que las ciencias y las matemáticas son dominios masculinos.

“Si las niñas no creen que tienen la capacidad de convertirse en científicas o ingenieras, elegirán ser otra cosa”, escribió. De ahí la relevancia de personas como Ana Karen Ramírez y concursos como Women in Tech, que permiten a las niñas ver modelos a seguir femeninas y así, sentir que tienen un lugar en las carreras STEM.