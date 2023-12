¿Quién ganó el GOTY 2023? Te dejamos la lista completa de premiados

¿Quién ganó el GOTY?

Este año el ganador fue Baldur’s Gate 3, quien competía con títulos como Alan Wake 2, Marvel’s SpiderMan 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate es el nombre de una serie de videojuegos de rol para PC. Los juegos toman su nombre de una ciudad ficticia en la que se desarrolla parte de la acción de ambos. Dicha ciudad se encontraría en los Reinos Olvidados, ubicada en el norte del río Chiontar, al sur de Aguas Profundas y al norte de Amn. Y bueno la lista de ganadores sigue.

Lista de ganadores GOTY 2023

Mejor dirección de juego: Alan Wake 2

Mejor Narrativa: Alan Wake 2

Mejor dirección de arte: Alan Wake 2

Mejor partitura y música: Final Fantasy XVI, Composer Masayoshi Soken

Mejor diseño de audio: Hi- Fi Rush

Mejor performance: Neil Newbon as Astarion, Baldur’s Gate 3

Innovación en Accesibilidad: Forza Motorsport

Games for Impact: Tchia

Mejor juego de actualización constante: Ciberpunk 2077

Mejor juego independiente: Sea of Stars

Mejor debut independiente: Cocoon

Mejor juego en móvil: Honkai: Star Rail

Mejor juego de realidad virtual y realidad aumentada: Modo VR de Resident Evil Village

Mejor juego de acción: Armored Core VI: Fires of Rubicon

Mejor juego de acción/aventura: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Mejor juego de rol: Baldur’s Gate 3

Mejor juego de lucha: Street Fighter 6

Mejor juego familiar: Super Mario Bros. Wonder

Mejor juego de estrategia: Pikmin 4

Mejores juego de deportes/carreras: Forza Motorsport

Mejor voz: Baldur’s Gate 3

Mejor multijugador: Baldur’s Gate 3

Mejor adaptación: The Last of Us

Juego más esperado: Final Fantasy VII Rebirth

Creador de contenido del año: IronMouse

Mejor juego de e-sports: Valorant

Mejor atleta de e-sports: Lee “Faker” Sang-hyeok (League of Legends)

Mejor equipo de e-sports: JD Gaming (League of Legends)

Mejor coach de e-sports: Christine “Potter” Chi

Mejor campeonato: Campeonato Mundial de League of Legends