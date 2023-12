Threads implementará medidas para evitar el contenido desinformativo

Es decir, la gente podrá elegir si quieren aumentar, desactivar o mantener el nivel predeterminado de degradación de los contenidos calificados por alguno de los socios externos de verificación de hechos en su interfaz de publicaciones.

Threads mantiene su postura de evitar el enfoque noticioso

Si bien las publicaciones con objetivos informativos tienen un espacio dentro de Threads, este no es el principal enfoque de la aplicación y, de hecho, Meta no tiene la intención de ampliar los contenidos de este tipo.

En octubre pasado, Adam Mosseri, máximo responsable de Instagram y Threads, fue claro respecto a que Threads no tiene la intención de “amplificar” noticias dentro de su plataforma, pues intentan desmarcarse de lo que representan otros espacios digitales, como Twitter.

Si bien también se trata de una plataforma de microblogging, al aceptar las noticias podría convertirse en un sitio negativo como sucede con Twitter, en donde la proliferación de contenido noticioso representa uno de los principales motivadores del contenido tóxico.

“Queremos empoderar a los creadores en general. Intentamos no centrarnos demasiado en las noticias. No estamos en contra, pero después de haber trabajado en Facebook durante mucho tiempo y habernos esforzado mucho allí, queremos tener mucho cuidado de no prometer demasiado y no cumplir lo suficiente”, dijo en un evento para creadores.

Posteriormente, en una publicación en su perfil de Threads, Mosseri recalcó que la gente puede compartir noticias en la app y no va a estorbar en ese propósito, sin embargo, tampoco le van a dar mayor exposición a ese contenido.

Al respecto, en una entrevista con The Verge, Mark Zuckerberg comentó que en lugar de ser un espacio en donde se generen conversaciones y debates en torno a eventos noticiosos, buscan que Threads sea un “lugar de discusión más positivo y amigable”.