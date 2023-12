Los gamers también entrenan el cuerpo y estos son sus consejos

Shane "Rapha" Hendrickson es un jugador de e-sports profesional desde 2008 y ahora, a sus 35 años, dice que “la gente tiene la percepción errónea de que los gamers no nos cuidamos el cuerpo”.

Incluso, para el próximo año, una de sus metas es enfocarse más en un entrenamiento de resistencia y cardio para ver si eso le ayuda a mejorar sus partidas. “Somos como corredores de la Fórmula 1. Ellos no entrenan para estar musculosos, pero se enfocan en áreas del cuerpo que tienen que proteger”, explica.

Desde la pandemia, los hábitos de muchas personas han cambiado y uno de ellos, de acuerdo con la revista Nature Reviews Cardiology, es que pasamos en promedio de siete a 11 horas y media al día sentados. Este es casi el mismo tiempo que pasan los gamers profesionales, según la revista especializada Vintage Is The New Wold.

Pasar estas cantidades de tiempo frente a las pantallas puede tener varios efectos negativos en la salud. Desde aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, problemas esqueléticos y musculares, el riesgo de obesidad, impactos en la función cognitiva y hasta la salud mental.

Por ello, para Rodrigo Ybarra, cofundador de Stamina Esports, una organización para gamers, una de sus principales preocupaciones es procurar el bienestar, tanto físico como mental, de sus jugadores.