5 libros de tecnología para entender el mundo actual

Libros sobre tecnología

1 .Cappitalismo: la uberización del trabajo por Natalia Radetich

El mundo del trabajo está cambiando gracias a las aplicaciones y un caso emblemático de esto es Uber. A través de este libro, Natalia Radetich, etnóloga, antropóloga y profesora investigadora en la UAM Iztapalapa, desmenuza el caso de la app de movilidad y con un lenguaje sencillo permite entender la actual etapa del capitalismo, los mecanismos de la apropiación empresarial y la “plataformización del trabajo”.

2. Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control por Stuart Russell

El tema este año fue la Inteligencia Artificial (IA), pero pareciera que de ser algo de nicho, rápidamente comprenderla pasó a ser fundamental. Aunque este libro se publicó en 2019, aborda cuestiones fundamentales y éticas relacionadas con el desarrollo de la IA y destaca la importancia de garantizar que la IA sea compatible con los valores humanos y controlada de manera segura. El libro, escrito por el profesor de informática y experto en inteligencia artificial, Stuart Russell, aborda temas como la problemática del control, de la utilidad mal especificada, enfoques de seguridad e impactos sociales y económicos.

3. Sex Robot: el sexo y las máquinas por Maurizio Balistreri

Los robots sexuales ya son una realidad. Aunque por ahora siguen siendo muy costosos y poco accesibles, cada vez hay más empresas que se dedican a diseñar maquinarias para satisfacer los deseos humanos, incluso en sus relaciones más íntimas. Este es un ensayo que plantea los innumerables problemas éticos y legales que desencadenaría el uso de las máquinas destinadas al placer. “Los robots sexuales y la violencia contra las mujeres”, “¿Amar un robot?”; “¿Qué mal hago si me acuesto con un robot?” son algunos de los capítulos que puedes encontrar en este ensayo del profesor de la universidad de Turín.

4. Elon Musk por Walter Isaacson

Elon Musk es uno de los hombres más poderosos del mundo; incluso, más que muchos presidentes de países enteros. Es dueño de X y compañías como Tesla, SpaceX y Neuralinlk. Es conocido por tener una visión audaz y ambiciosa para el futuro. Ha expresado su interés en colonizar Marte, ha propuesto soluciones para el tráfico urbano con The Boring Company y ha abogado por el desarrollo de inteligencia artificial de manera ética y segura a través de OpenAI.Pero, ¿quién es en verdad este hombre que está liderando varios aspectos del mundo?

En esta biografía Walter Isaacson retrata las historias más íntimas del magnate millonario.