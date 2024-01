Usa estos consejos para proteger a tus hijos en TikTok

Sólo a partir de los 16 años se puede optar por la opción de tener una cuenta pública con la que cualquier usuario puede ver los videos, publicar comentarios y reacciones, hacer dúos o interactuar con contenido creado y compartido, lo cual representa una garantía para los padres que no estarán todo el tiempo revisando la experiencia de sus hijos.

Ajustes para cuidar a las infancias en TikTok

Además de las configuraciones predeterminadas, la plataforma también cuenta con una serie de elementos para cuidar a las infancias de contenido malicioso que llega a través de comentarios y es por ello que se pueden restringir que ciertas personas comenten una publicación o bien inhabilitar ciertas palabras clave.

También es posible configurar la posibilidad de recibir, o no, mensajes directos, pues si bien la mayoría de la actividad puede hacerse entre amigos, en esta vía se corre el riesgo de recibir material sobre abuso sexual infantil.

Por otra parte, si los parientes no pueden tener una vigilancia constante de la actividad de sus hijos existe la opción Sincronización familiar, con la cual se vincula la cuenta del tutor a la de su hijo para que el adulto administre los controles de seguridad más importantes, como el tiempo frente a la pantalla o los contenido que considere inapropiados.

Respecto a las transmisiones en vivo, que es una de las funciones más populares y una de las formas de generar ingresos con TikTok, únicamente está disponible para las personas mayores de 16 años si cuentan con la cantidad de seguidores necesaria, mientras que los regalos virtuales sólo lo pueden enviar y recibir personas mayores de 18 años.

Genera confianza con tus hijos

La fundación PAS también resalta que un punto importante para los adultos responsables es que quizá se pueden sentir fuera de lugar o intimidados por las innovaciones tecnológicas, pero “no necesitan ser un experto para ayudar a los menores a usar TikTok de manera segura”.

En ese sentido recomiendan descargar la aplicación. En el caso de que el menor quiera compartir contenido propone colaborar con ellos para que comprendan las bondades de la app, pero al mismo tiempo darse cuenta de que sigan las recomendaciones de seguridad.

Asimismo, los especialistas resaltan hablar de diferentes temas que pueden aumentar la confianza entre padres e hijos, con el fin de identificar situaciones de riesgo que puedan exponerlos a algún tipo de abuso en la red.

Algunos de estos asuntos son: el respeto a su cuerpo, su intimidad y que no es necesario mostrar su cuerpo para ganar popularidad, cariño o aceptación; las amistades van más allá de las redes sociales y los verdaderos amigos no pedirán algo que los ponga en riesgo; no citarse a solas con personas que no conocen; la información personal es valiosa y no cualquiera debe tener acceso a ella; y pedir ayuda si se sienten acosados.