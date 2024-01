Reseña: Galaxy S24 Ultra, un teléfono que toma fotos de la luna

San José, California. Las fotos de la luna se volvieron parte de la presentación del Galaxy S22 Ultra y Galaxy S23 Ultra. Pero las mejoras del nuevo equipo complementan la atención que Samsung puso en la alianza con Google Gemini: tener fotos buenas sin ser un gran fotógrafo.

Aunque los cambios en el hardware no son tan significativos entre la versión anterior y esta, muchos de los usuarios van a querer saber si vale la pena la renovación o no. Y la respuesta corta es que evalúen la nueva compra solo si vienen de hermanos menores de las familias anteriores, como las versiones Plus o Galaxy S23, o de otros sistemas operativos.

Durante las primeras pruebas que hemos hecho con este dispositivo, se nota un equipo que responde más rápidamente que su versión anterior, y que aporta más herramientas a los usuarios gracias a la suite de Inteligencia Artificial que tiene.

Un entorno como un acuario es un buen ejercicio para probar las cámaras de los smartphones, pues se tienen condiciones de poca luz, reflejos, colores y movimiento. Probamos este dispositivo en este espacio y el teléfono responde bien y ajusta la toma de manera que se vean imágenes balanceadas, con una luz un tanto fría, pero bien definidas. Pero si eres un usuario que está acostumbrado a la luz cálida que tiene iPhone, es posible que este resultado te genere controversia.