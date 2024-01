El mensaje fue detectado por las agencias de seguridad del Reino Unido en la red Wi-Fi de Gatwick, quienes informaron a las autoridades españolas mientras el avión de easyJet estaba en el aire. Por ello, dos cazas F-18 españoles fueron enviados. Uno de los cazas siguió al avión hasta que aterrizó en Menorca, donde fue sometido a una exhaustiva revisión, según informó la BBC.

Ahí fue donde arrestaron a Verma y lo acusaron por alterar el orden público.

Pero el jóoen no era talibán y, durante el juicio, afirmó que el mensaje era “una broma en un entorno privado de grupo” y que simplemente buscaba hacer reír a sus amigos. Cuando se le preguntó sobre la razón por la que envió el mensaje, Verma respondió que desde la escuela, ha sido una broma debido a sus rasgos físicos. “Solo era para hacer reír a la gente”, dijo.

Pero por este suceso, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitaron una condena para el joven de 22,500 euros de multa por la falsa amenaza de bomba y el pago de una indemnización de 94,782 euros al Ministerio de Defensa, por el costo de movilizar la aeronave militar.

Sin embargo, el 25 de enero la Audiencia Nacional absolvió el caso. De acuerdo con lo reportado por El País, e n su sentencia , el juez central José Manuel Fernández Prieto relató que no se conocen las causas por las que ese mensaje privado fue captado por los mecanismos de seguridad del Reino Unido cuando el avión sobrevolaba el espacio aéreo francés.