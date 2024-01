Con la llegada de Max, ¿se mantendrá la promoción de 50% vitalicia?

La llegada de Max está prevista para el 27 de febrero en México y varios países de América Latina. Pero aún hay dudas sobre los precios y promociones que se mantendrán una vez que HBO Max deje de ser la aplicación que conocimos, misma que estrenó títulos como House of Dragon o The Last of Us.

Este nuevo servicio es el resultado de la fusión entre Warner Bros. Discovery y llegará con el fin de tener más foco en mercados como el latino y el europeo, según declaraciones de sus ejecutivos a Expansión. Pero, ¿qué cambios traerá y qué acuerdos se mantendrán?