Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera en la Ciudad de Gaza

"Crimen sangriento"
El domingo después de una conferencia de prensa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al Sharif publicó en X que había un "bombardeo israelí intenso y concentrado" en Ciudad de Gaza.
Uno de sus últimos mensajes incluyó un video breve que mostraba el bombardeo israelí.
El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó lo que calificó como un "crimen sangriento". Mientras Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar "horrorizado" con la muerte de los periodistas.
"El patrón israelí de etiquetar a los periodistas como militantes sin aportar evidencia creíble plantea serias dudas sobre su intención y su respeto a la libertad de prensa", expresó la directora regional de RSF, Sara Qudah.
Por años, la cadena Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.
Catar, que financia parcialmente a Al Jazeera, ha albergado una oficina para los dirigentes políticos de Hamás, y ha sido sede de las conversaciones indirectas entre Israel y el movimiento islamista palestino.
Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, como AFP, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.
RSF indicó a inicios de julio que más de 200 periodistas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, incluyendo a varios de Al Jazeera.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el domingo en rueda de prensa un plan para autorizar que reporteros extranjeros informen desde dentro de Gaza, acompañados por el ejército israelí.