Internacional

Israel mata a cinco periodistas de la cadena Al Jazeera en la Ciudad de Gaza

El ejército israelí dirigió el ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de la cadena qatarí, al que acusa de dirigir una célula de la organización islamita Hamás.
dom 10 agosto 2025 06:59 PM
Los palestinos sostienen el cuerpo del periodista de Al Jazeera Anas Al-Sharif, quien el ejército israelí y Al Jazeera dicen que murió en un ataque israelí, en la ciudad de Gaza, el 11 de agosto de 2025.
Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la Franja de Gaza, con alrededor de 200 trabajadores de la prensa muertos en el conflicto.

La cadena Al Jazeera reportó que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí el domingo sobre su carpa en Ciudad de Gaza.

El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra Anas al Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera, a quien calificó como un "terrorista" que "se hacía pasar por periodista".

"El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza", reportó la cadena con sede en Qatar.

Los dolientes llevan el cuerpo del periodista palestino Adam Abu Harbid, asesinado en ataques israelíes nocturnos, durante su funeral en el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza el 25 de julio de 2025 (imagen principal del artículo "Cómo Gaza se convirtió en el peor sitio para ser periodista").
Internacional

Cómo Gaza se convirtió en el peor sitio para ser periodista

El comunicador de 28 años "murió el domingo luego de que fuera impactada una tienda para periodistas en el exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza", añadió el medio.

Al Jazeera dijo posteriormente que cinco de sus funcionarios murieron en el bombardeo en Ciudad de Gaza e identificó a los otros como el corresponsal Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa.

De acuerdo periodistas locales, Noufal era motorista y ayudaba como camarógrafo.

"Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera", afirmó el ejército israelí en Telegram.

"Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes", añadió en el mensaje.

Riyad Mansour, embajador palestino ante la ONU, habla durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Gaza en la sede de las Naciones Unidas el 10 de agosto de 2025 en Nueva York.
Internacional

La ONU advierte de "otra calamidad" ante plan de Israel para Gaza

Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza.

"Crimen sangriento"

El domingo después de una conferencia de prensa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al Sharif publicó en X que había un "bombardeo israelí intenso y concentrado" en Ciudad de Gaza.

Uno de sus últimos mensajes incluyó un video breve que mostraba el bombardeo israelí.

El Sindicato de Periodistas Palestinos condenó lo que calificó como un "crimen sangriento". Mientras Reporteros Sin Fronteras (RSF) dijo estar "horrorizado" con la muerte de los periodistas.

Miles de personas protestan en Tel Aviv contra el plan de control en Gaza
Internacional

Miles de personas protestan en Tel Aviv contra el plan de control en Gaza

"El patrón israelí de etiquetar a los periodistas como militantes sin aportar evidencia creíble plantea serias dudas sobre su intención y su respeto a la libertad de prensa", expresó la directora regional de RSF, Sara Qudah.

Por años, la cadena Al Jazeera e Israel han sostenido una relación conflictiva, con vetos al canal para trabajar en el país y allanamientos a sus oficinas, en medio de la guerra en Gaza.

Catar, que financia parcialmente a Al Jazeera, ha albergado una oficina para los dirigentes políticos de Hamás, y ha sido sede de las conversaciones indirectas entre Israel y el movimiento islamista palestino.

Con el bloqueo de Gaza, muchos medios de todo el mundo, como AFP, dependen de la cobertura de foto, video y texto suministrada por periodistas palestinos.

RSF indicó a inicios de julio que más de 200 periodistas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra, incluyendo a varios de Al Jazeera.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el domingo en rueda de prensa un plan para autorizar que reporteros extranjeros informen desde dentro de Gaza, acompañados por el ejército israelí.

