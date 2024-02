Antes de TikTok el Niño Dios ya era “coquette”

Niño Dios: ¿el primer coquette?

Al caminar por la vendimia de la Plaza del Niño Dios resalta un anuncio de tres por dos metros: catálogo 2024. Contiene la imagen de un Niño Dios vestido con un atuendo rojo y una corona, y al lado el nombre de la tienda: Lucía Amelia. Es aquí donde trabaja José Luis Saldañas, diseñador de ropa de Niños Dios.

Anuncio con el catálogo de 2024 del local Lucía Amelia en la calle Talavera, en el Centro de la CDMX. (Ginger Jabbour)

“Están los vestidos clásicos y las tendencias que se incorporan cada año”, explica el diseñador. Entre los clásicos se encuentran los vestidos del Sagrado Corazón de Jesús, el Niño de la Salud o San Judas Tadeo, y entre las novedades están el Niño de la Misericordia, la Sagrada Familia o los siete dones.

“San Miguel Arcángel fue el más vendido este año. La gente dice que es el más hermoso”, comenta Saldañas. Es un vestido rojo con encajes amarillos y azules; un moño azul, una pequeña espada dorada y unas grandes alas de lentejuelas del mismo color.

Imagen de San Miguel Arcángel (obtenida del catálogo del local Lucía Amelia.)

“La tendencia coquette la he visto pero no me lo han pedido”, asegura Saldañas. Cuenta que él no busca inspiración en redes sociales, sino en las iglesias de todo el país. Pero la Catedral de la Ciudad de México es su favorita y de donde obtiene mayor inspiración.

“El Niño Dios siempre ha sido coqueto. Siempre ha sido blanco, siempre le han puesto pestañotas y ojotes para dar a entender que no es de este mundo”, explica el etnólogo especialista en religiosidad popular mexicana, Arturo Hernández.

Niño Dios vestido con la playera de Pumas. (Ginger Jabbour. )

Al experto no le sorprende la tendencia del Niño Dios “coquette” que se ve en redes sociales. “En el pensamiento religioso popular mexicano, la novedad siempre es bienvenida. (...) Entre más innovaciones, más transformaciones, más cosas nuevas haya que se incorporen, es mejor”.

Arianny Marín es una joven venezolana que desde hace siete años atiende el negocio Creaciones Guadalupe. “Los atuendos son muy coquetos”, dice espontáneamente al entrar a su tienda. Pero al preguntarle si dice eso por la tendencia de TikTok, dice que no y que tampoco se la han pedido. “De pronto me han pedido atuendos de Peso Pluma y hasta de máscara, como de secuestrador, pero aquí no hacemos esas cosas” y dice que los ropajes más vendidos este año son los del niño migrante y el doctor.

Entre los compradores de la Plaza se encuentra Sonia Mercado, quien espera sentada frente a varios puestos con el teléfono en la mano. Toma fotografías de los atuendos, mismas que manda a sus familiares para que escojan cinco que comprarán para distintos altares. “Nosotros no vestimos ni de coquette ni de futbolistas ni de nada así”, dice.

Sonia vestirá a su muñeco del Niño de la Salud: un vestido rojo con blanco, encajes dorados, dos grandes moños rojos y una corona dorada. Aunque en el catálogo 2024 aparece como un “clásico”, será un vestido en tendencia este año.