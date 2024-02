El Home Office en el extranjero también debe tener sus reglas

Si eres un mexicano trabajando para una empresa rusa, ¿te deberían pagar en rupias o pesos? ¿Cómo se debería hacer la transferencia? ¿Estás amparado bajo las leyes rusas o mexicanas? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se plantean al hacer este tipo de contrataciones a nivel global.

Por ello, Jiménez destaca que un aspecto fundamental antes de cualquier tipo de contratación es determinar bajo qué ley se ampararán tanto el empleado como el empleador.

“Aún no existe una disposición que defina qué legislación te va a afectar”, dice la abogada. “Estamos completamente desprotegidos, en el limbo, porque te expones a muchos abusos de empresas que no te pagan lo que te tienen que pagar o que no honren los acuerdos o convenios que se celebran”. Y, en esos casos, una demanda laboral a nivel internacional no es sostenible para muchos mexicanos.

Por otro lado, las empresas también pueden sufrir riesgos. “Hemos tenido casos en el que el empleador no es el que abusa, sino el trabajador que presta sus servicios de manera remota. Incurre en alguna actividad que no está permitida por la compañía o la propia ley, y de alguna manera están indefensos porque el empleador no tiene una entidad en México para terminar la relación de trabajo como le gustaría”, dice la abogada.

Un segundo aspecto es el tema fiscal. Rolando Silva, miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, enfatizó en la necesidad de documentación y contratos claros para cumplir con las obligaciones tributarias. "Los contratos deben especificar la jurisdicción para litigar y el proceder en caso de disputas legales".

Además, el contador resaltó que también existen tratados internacionales que afectan la tributación de los trabajadores extranjeros en México y viceversa, así como la obligación de declarar impuestos para aquellos que residen en México por más de seis meses y reciben ingresos en el país.

En cuanto a las empresas que contratan equipos globales, Natalia Jiménez, directora regional para Latinoamérica de Deel, proveedor estadounidense de cumplimiento y nómina, resaltó que tienen que tener claro, además del tema de la contratación, la parte de cómo se harán pagos y la parte administrativa.

“Si tienes personas en todas partes del mundo tienes que gestionar recibos, facturas, contratos, abonos, beneficios, las vacaciones (...) cómo hacerlo de manera eficiente y legal”, dijo la directiva y resaltó la relevancia de utilizar plataformas como Deel que realizan este tipo de contrataciones globales.