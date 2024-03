“Nos encantaría. Definitivamente es un caso de uso por el que tenemos mucha pasión y conecta con nuestros intereses de sostenibilidad. Casos como Tesla es donde queremos estar para ayudar a tener un desarrollo industrial sostenible”, dijo Luisa Ramos, head of networks and managed services, Latin America en Ericsson.

Las redes privadas permiten conectar diferentes dispositivos a una misma red, ya sea para compartir una conexión a internet o para intercambiar datos e información, pero también permiten restringir el acceso para dar mayor seguridad a la operación de una compañía.

La empresa tiene experiencia en la construcción de redes privadas de Tesla, pues ha sido la encargada de crear la red privada en las planta de Alemania y Estados Unidos. Algunos de los resultados que ha tenido Ericsson es una mejoría de hasta 20% en la producción de vehículos.

“Cuando tienes una compañía conectada con 5G non stand alone aumenta la utilidad de una empresa alrededor del 13% gracias a que la operación está conectada a mayores velocidades”, explicó José Luis de la Vega, chief marketing officer and VP marketing communications de América Latina en Ericsson, durante un recorrido hecho a Expansión en MWC 2024.

Pero la conectividad 5G stand alone, es decir, sin apoyarse de 4G, es un reto en el país. Hasta ahora el desarrollo de 5G está basado en un híbrido de redes entre 4G y 5G, sumado que hasta ahora sólo está habilitado en las grandes ciudades del país.

Según datos de Ericsson, se proyecta que al cierre de 2023, Latinoamérica contó con 28 millones de líneas telefónicas con 5G, de las cuales 6.6 millones procederán de México, representando 23.6% de este espectro. Aunque el país figura como uno de las naciones con mayor tasa de adopción de 5G, el porcentaje de participación en el mercado local aún es bajo.

Ramos aseguró que para hacer realidad redes privadas para Tesla es necesario que México cuente con una infraestructura de quinta generación en redes, de lo contrario, este tipo de compañías no podrán tener los resultados que requieren.

“La infraestructura de las telecomunicaciones deberían ser considerarse como críticas y como país debe formar parte de una estrategia y, para hacer atractivo el tema del nearshoring, necesitas tener una infraestructura de telecomunicaciones que permita a las compañías como Tesla poner su gigafactory y automatizar sus tareas”, aseguró la directiva en entrevista.

Aunque el panorama de 5G aún no muestra un lado positivo para su desarrollo, debido a los altos costos que representa tejer una nueva red, la directiva de Ericsson asegura que el mundial de futbol será la punta de lanza para que México incremente la cobertura de la quinta generación en redes.

“La copa del mundo del futbol va a ser un catalizador para aterrizar los casos de uso que estamos viendo de 5G como son los evento masivos como son los estadios. Estamos a dos años donde empezaremos a ver los casos de uso y un 5G más desarrollado”, aseguró Ramos.