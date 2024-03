Apple no es la empresa más relevante en términos de Inteligencia Artificial en la actualidad, pero eso no significa que no sea un tema en el cual estén preocupados. Muestra de ello es la reciente adquisición que hizo de DarwinAI, una startup canadiende especializada en esta tecnología.

Si bien el acuerdo de compra no se ha hecho oficial, un reporte de Bloomberg detalló que los miembros del equipo de la startup se unieron al área de aprendizaje automático de Apple desde enero.

Antes de este movimiento, DarwinAI había recibido más de 15 millones de dólares a través de varias rondas de inversión, pero recientemente algunos de los fondos de capital, como BDC Capital y Obvius Venture, dieron a conocer por medio de sus sitios web que la empresa había sido adquirida.