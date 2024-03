Adam Neumann, fundador y ex director ejecutivo de WeWork, no resiste ver a su empresa en la quiebra. Es por eso que presentó una oferta no solicitada de más de 500 millones de dólares para sacarla de la bancarrota y el trato podría ascender hasta los 900 millones de dólares.

La firma de inversión propiedad de Neumann, Nazare, así como la startup inmobiliaria de Neumann, Flow, respaldada por el fondo de capital de riesgo, Andressen Horowitz, presentaron el aviso de comparecencia en el expediente de quiebra de WeWork.

Si bien en un inicio Neumann buscó el apoyo de otros inversores, como Third Point, de Dan Loeb, esta firma no está involucrada en la oferta del empresario, detallaron fuentes que pidieron no ser identificadas porque se trataba de un asunto privado a medios de Estados Unidos.