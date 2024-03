¿Sin memoria en el teléfono? Tips para ampliar su almacenamiento

Crear independencia de los sistemas de nube es clave para tener una mejor gestión de la información que se tiene, por ello es que te dejamos algunas recomendaciones.

Opta por una memoria microSD

Aunque esta opción quedará descartada de forma automática para los usuarios de iPhone, si tienes un teléfono Android con una ranura para insertar una tarjeta microSD es posible aumentar hasta 1 TB el almacenamiento, pero para que esté bien gestionado te recomendamos que asignes una carpeta que de forma automática guarde cierta información en esta memoria.

Idealmente guarda imágenes o vídeos que ocupen mucho espacio.

Utiliza un USB OTG

Esta opción puede ser una opción para los usuarios de iOS, ya que en el mercado existen algunos pendrive que permiten la conexión con dispositivos de Apple, aunque lo más común es encontrar entradas de USB Mini o tipo C para este tipo de USB OTG.

La idea de usar este tipo de dispositivo externo es transferir archivos del celular o viceversa cuando quieras. Si por ejemplo quieres guardar tus fotos de tus últimas vacaciones, esta es una gran opción que no requiere mucho presupuesto ni espacio físico.

Borra el caché

Las aplicaciones que usas en tu teléfono van acumulando datos de almacenamiento o archivos temporales en la memoria caché. Con el tiempo, estos datos pueden ocupar gran parte de tu memoria interna, por eso es importante que de forma periódica limpies la memoria caché para liberar espacio en la memoria interna del celular.

Para borrar el caché, lo puedes hacer en Ajustes o Configuración> Almacenamiento> Datos almacenados en caché y borrar los archivos temporales acumulados. Esto no afectará el funcionamiento de las aplicaciones, solo se liberará espacio en la memoria.

También existen aplicaciones que te permiten saber cuándo es un buen momento para borrar el caché o que te señalan si tienes archivos duplicados, apps sin usar y ciertos ‘vampiros’ del almacenamiento de tu teléfono.

Si no lo usas, bórralo

Una forma muy fácil y rápida para liberar espacio en tu celular es borrando todas las aplicaciones que no ocupes y todas las fotos o vídeos que no necesitas o quieres guardar. Pasan los meses y se te puede olvidar que tienes tal foto, vídeo o canción guardada. Cada cierto tiempo, revisa lo que tengas almacenado y borra todo lo que no te sirva.

También es importante que revises la calidad en la que se están guardando las fotografías que tomes, pues muchas veces tenemos la máxima resolución activada y esto reduce mucho la memoria interna del teléfono.