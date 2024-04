Se cayó Instagram: No se puede comentar ni subir historias

Instagram tiene fallas. De acuerdo con reportes de usuarios, la app de Meta no permite comentar publicaciones ni subir historias.

Una vez más en menos de un mes, Instagram dejó de funcionar para diversos usuarios de la plataforma. A través de sus cuentas de X, las personas se quejaron de no poder entrar a su perfil, de que la app los sacó de sus cuentas o de tener que llevar a cabo la verificación de dos pasos, entre otros problemas.

De acuerdo con el sitio de reportes, Downdetector, las fallas se comenzaron a dar a conocer alrdedor de las 13:30 del 1 de abril. Entre otros de los problemas que han reportado los usuarios se encuentran no poder publicar Historias, no poder comentar y no realizar las publicaciones programadas.