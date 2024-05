WhatsApp tiene nuevos cambios en 2024 para hacer más fácil tu vida

Una de sus ventajas principales es que funciona en segundo plano, es decir, el usuarios puede realizar otras actividades mientras la ventana del servicio de mensajería se mantiene abierta, además de que se pueden utilizar los atajos del teclado para una experiencia de uso más fluida.

Cabe resaltar que la versión Web no fue la única que recibió una actualización de su aspecto, pues la aplicación para los teléfonos también recibió un importante cambio en el color de su interfaz.

Desde hace unos días, la app comenzó a mostrar un filtro verde fosforescente que no fue bien recibido por la mayoría de los usuarios, quienes se quejaron por redes sociales aun cuando ese es el color original de la aplicación.

Por otra parte,la app también integró los filtros de chat, con los cuales las personas se pueden desplazar por su bandeja de entrada con mayor facilidad a partir de tres grandes listas: “Todos”, “No leídos” y “Grupos”.

Todos agrupa la vista predeterminada de todos los mensajes. No leídos incluye las conversaciones no leídas o que aún no han sido abiertas, mientras Grupos (una función muy solicitada, afirma Meta) integra los chats en grupo en un solo lugar, por lo que será más fácil encontrar la cena familiar semanal o la planificación de las próximas vacaciones, así como los subgrupos de comunidades.