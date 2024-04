¿Qué significan los nuevos emojis de WhatsApp?

Estas consisten en dos conceptos de la categoría de Smileys:

1. Sacudiendo la cabeza horizontalmente, que simula el movimiento del rostro cuando niega o dice un "no".

2. Sacudiendo la cabeza verticalmente, movimiento que simula un "sí".

Dos nuevas incorporaciones de la categoría de Comida y bebida

3. Una trozo de limón que muestra desde su centro y la cáscara, que puede utilizarse en referencia a ingredientes de platillos o bebidas.

4. Un champiñón marrón u hongo, que es un común ingrediente de alimentos del mundo.

Por último, dos conceptos nuevos

5. Una cadena rota, que puede simbolizar el rompimiento de una secuencia, conexión o relación.

6. Un ave fénix, la criatura que simboliza la resurrección y el renacimiento.

Anteriormente, Emojipedia compartió que estas adiciones forman parte de las recomendaciones de Unicode de septiembre de 2023: Emoji 15.1 , además de una serie de actualizaciones en las se que incluyen diseños diferentes que incluyen emojis familiares de género neutro, y variaciones de personas en situación de discapacidad.

iOS 17.4 is out now, bringing 118 new emojis such as a Phoenix, a Lime, and a Head Shaking Vertically to Apple devices

See all the new emojis: https://t.co/7L7IEWSz7w pic.twitter.com/3ELnYwkG2t

— Emojipedia (@Emojipedia) March 5, 2024