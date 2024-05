ONG acusa a ChatGPT por “alucinaciones”

Noyb sostiene que el comportamiento del chatbot viola el GDPR en materia de privacidad, precisión de la información, así como el derecho a corregir información inexacta. También argumenta que la empresa de inteligencia artificial se negó a corregir o eliminar respuestas incorrectas, y no divulgará ninguna información sobre los datos procesados, sus fuentes o destinatarios.

"Está claro que las empresas actualmente no pueden hacer que los chatbots como ChatGPT cumplan con la ley de la UE al procesar datos sobre individuos", declaró Maartje de Graaf, abogada de protección de datos de noyb.

"Si un sistema no puede producir resultados precisos y transparentes, no se puede utilizar para generar datos sobre individuos. La tecnología debe seguir los requisitos legales, no al revés", añadió en el comunicado oficial.

¿Qué son las alucinaciones?

Cuando hablamos de inteligencia artificial, la "alucinación" se refiere a la generación de información o respuestas que no están basadas en datos reales o en la información proporcionada en los prompts..

En el contexto de sistemas de IA generativa, como los chatbots, la alucinación puede ocurrir cuando el modelo de IA produce respuestas que son inventadas o que no tienen una base sustancial en la información disponible.