Robots, moderadores y verificadores: así se vigila la política en TikTok

Según un estudio elaborado por la Universidad del Valle de México para Expansión, son parte del 13.4% de los jóvenes entre 20 y 24 años que consumen contenido político en TikTok varias veces al día.

“La generación Z es muy importante para estas elecciones porque, por un lado, va a ser su primera vez votando y son una gran masa de votantes y, la segunda, es para mantener su nivel de interés. Las personas que votan por primera vez después pierden la emoción y por eso es retador para las personas que hacen campaña”, explica Alejandro Domínguez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC.

Pero para que estos jóvenes puedan informarse de manera entretenida y acceder a contenido político dentro de TikTok hay todo un proceso desde que se sube el video hasta que llega a sus teléfonos.

TikTok sabe que en su plataforma circula contenido electoral falso

Samedi Aguirre estudió la carrera de periodismo. Pero al graduarse no estaba en sus planes que no ejercería como periodista, sino como subcoordinadora del área de verificación de contenido de El Sabueso. Su trabajo consiste en lo siguiente: a través de una plataforma especial, se dedica a revisar videos y determinar si la información que se presenta es falsa, verdadera o dudosa y enviar el reporte a TikTok para que la plataforma decida si se retira el contenido o no.

TikTok colabora con organizaciones para evitar la desinformación dentro de su plataforma. En el caso de América Latina cuentan con el Consejo Asesor de Seguridad en Latam, un grupo externo de expertos que ofrece orientación acerca de políticas y prácticas en materia de desinformación electoral y discursos de odio.

Colaboran con organizaciones de verificación de hechos de todo el mundo. En el caso de la región de habla hispana, la agencia de verificación es Science Feedback y Animal Político en México. Samedi es una de las verificadoras de Animal Político, a través de El Sabueso.

“Es muy importante (la verificación de contenido) porque al final de cuentas, la generación Z es la que va a dar pie a lo que venga. Y si vemos que les cuesta trabajo o que no están tan interesados en entrar a sitios tradicionales informativos, hay que engancharlos para que ellos también estén interesados y conozcan lo que sucede”, dice Samedi.

Enrique Gutiérrez, sociólogo y académico en la Universidad Iberoamericana, complementa la afirmación de Samedi y explica que no solo es importante incluirlos en las redes, sino también crear espacios en la política exclusivos. “Desafortunadamente los espacios de participación para ellos están muy cerrados y no existen tampoco programas o proyectos viables que puedan incorporarlos”, dice.

Pero hasta en la desinformación hay tendencias y, de acuerdo con la verificadora de contenido, en el tema electoral una de las principales amenazas de desinformación que han identificado son los videos que circularon de años pasados, haciéndose pasar por ser actuales.

“También vemos a mucha gente dando su opinión, pero con adjetivos a los candidatos y candidatas. Entonces no puedes decir que es falso, porque es una opinión y se tienen que catalogar de manera diferente”.

Domínguez explica que han identificado tres principales condiciones para hacer contenido político de calidad para la generación Z. La primera es que el contenido sea relevante y con propuestas concretas. La segunda, que llamen la atención y la tercera, que se hable en su lenguaje.

Moderadores humanos vs. verificadores de hechos

Al año se suben más de 8 billones de videos a TikTok, y tan solo de octubre a diciembre de 2023 se eliminaron 2,940,091 videos en México, de acuerdo con datos de la plataforma. En cuanto al contenido político, cada vez se vuelve más sofisticada la labor de verificación a causa de las nuevas herramientas y tecnologías.

“Primero que nada, hay tecnología detrás. Cualquier video que se sube a TikTok en cuestión de segundos es revisado por un robot y toma decisiones sobre lo que está permitido y lo que no”, compartió en una conferencia Jorge Taboada, director de operaciones de Tik Tok Latinoamérica.

Taboada explicó que hay publicaciones, como contenidos desnudos, que son automáticamente censurados y no se publican. Pero, si la automatización no puede tomar una decisión, lo manda a moderadores humanos.

Sin embargo, los moderadores humanos no son necesariamente especialistas en periodismo como Samedi. En caso de que aún tengan dudas, el contenido se envía a verificadores de hechos, como el equipo de Animal Político, para recibir ayuda en la toma de decisiones.

“Todo el equipo se tiene que estar capacitando constantemente. No solo es saber lo que es la Inteligencia Artificial, sino en todos sus formatos de audio, video e imágenes (...) es una tecnología que va evolucionando y tenemos que evolucionar con ella”, reconoce Samedi.

También explica que, al ser parte de una red de verificación mundial, pueden encontrar apoyo en otros verificadores. “Nos pasó mucho con el caso de Ucrania. Por lo general, si no podemos verificar algo con las herramientas que tenemos aquí, también recurrimos a ellos”.

Samedi resaltó que ellas no son “dictadoras de la verdad” y que su trabajo no consiste en decidir qué se elimina de TikTok y qué permanece. Solamente ofrecen recomendaciones a la plataforma y es ésta la que decide si un video permanece o no.

Después de todo este proceso de robots, moderadores humanos y verificadores de hechos, es responsabilidad de TikTok decidir si los videos se borran o no. Y aunque aseguran que en su plataforma no se permite el contenido político pagado, jóvenes como Natalia y Valeria tienen esta plataforma como su principal referencia de información.

“Sí se han hecho esfuerzos e inversiones, pero las plataformas deben seguir investigando y viendo de qué forma sus algoritmos pueden favorecer o desfavorecer la información que ahí circula. Y también cuidemos a nuestra comunidad no difundiendo desinformación y tratando de evitar creer en todo lo que nos compartan”, concluyó Samedi.