MK es una parte innegable de la cultura pop de nuestros tiempos, y lo seguirá siendo. Así como sus juegos rinden homenaje a clásicos del cine y los grandes fenómenos actuales como The Boys e Invencible, así MK forma parte de otras obras; como en la adaptación de HBO de The Last of Us.

¿Continuar sin Ed Boon?

La mitad de los años que Ed Boon tiene en este mundo los ha dedicado a Mortal Kombat.

En NetherRealm Studios, revela Ed, han experimentado con ideas que podrían convertirse en una nueva propiedad intelectual. Sin especificar qué tipo de juego sería, Ed explica que la falta de tiempo para realizar esos proyectos se debe a los recursos que exigen los videojuegos ahora.

¿Se puede hacer un Mortal Kombat sin Ed Boon? Él piensa que sí. (Warner Bros.)

Hacer un videojuego de estas dimensiones toma entre tres y cuatro años en promedio. Cuando terminan de inmediato deben trabajar en el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Una nueva saga implicaría dejar de hacer un MK o Injustice, una decisión que probablemente no depende sólo de él.

Pero más allá de sus propios proyectos, para Ed Boon el mayor avance tecnológico que benefició al género de peleas, fue el juego en línea, y considera que aún hay grandes oportunidades en ese aspecto.

La posibilidad de que una persona jugara contra alguien al otro lado del país, o incluso al otro lado de un océano, abrió oportunidades enormes para jugadores y desarrolladores.

Los videojuegos de pelea de mañana, según Ed, tendrán mayores comunidades, grupos, enfrentándose en un combate global en línea, todo el tiempo, en lugar de combates uno a uno.

¿Y qué hay de Mortal Kombat? Ed reconoce el potencial de MK como marca para adaptarse a otros géneros o medios, como ya lo han intentado antes, con títulos como Mythologies o Shaolin Monks.

"Creo que hay juegos de Mortal Kombat que pueden hacerse en acción-aventura... Casi puedes poner a Mortal Kombat en cualquier clase de juego, puedes hacer un juego de puzzle con Mortal Kombat.

Para mí, Mortal Kombat con 30 y tantos años, es casi como Marvel o DC o Star Wars, algo así, que va a seguir sin importar qué pase Ed Boon

Le cuesta trabajo imaginar un MK sin él, pero tiene la esperanza de que con nuevas ideas, y nuevas direcciones, la saga prospere.