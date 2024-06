Así son las nuevas Xbox Series X y S anunciadas en el Showcase 2024

Se presentaron tres consolas nuevas, pero no se trata de nuevas generaciones, sino para otras ya existentes: dos para Series X y una S.

En el caso de la Series X, estrenará con una versión digital, mismo caso de la Xbox Series S, ambas en Blanco Robot con un terabyte (TB) de almacenamiento.

Además, la Series X tendrá una edición especial en color Galaxy Black con dos TB de almacenamiento.

El precio para la región de las nuevas consolas Xbox sigue siendo una incógnita. Por el momento se sabe que la Xbox Series S estará disponible en “mercados selectos” por 349.99 dólares. Mientras que la Xbox Series X – 2TB Galaxy Black Special Edition estará disponible “en cantidades limitadas en mercados selectos” por 599.99 dólares.

La fecha de lanzamiento está programada entre septiembre y diciembre de 2024, por lo que se espera que su precio para esta región quede revelado en los próximos meses.

Lo nuevo en videojuegos

A principios de 2024, Microsoft sacudió el sector al anunciar que algunos videojuegos de Xbox que alguna vez fueron exclusivos estarán disponibles en consolas rivales.

Sin embargo, el jefe de juegos de Xbox, Phil Spencer dijo que Xbox no ha cambiado su "estrategia fundamental de exclusividad".

Cientos de miles de fanáticos se conectaron a la transmisión en línea del Xbox Showcase, done se dio a conocer el conocer el tan esperado lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6, que estará en el mercado a partir del 25 de octubre.

La más reciente entrega de la exitosa franquicia de videojuegos de operaciones militares en primera persona se desarrolla en la década de 1990, después de la caída de la Unión Soviética, donde "la verdad no es lo que parece", dijo Spencer.

Destacó que el nuevo Call of Duty y muchos otros juegos estarán disponibles desde el día del lanzamiento en el servicio de suscripción Xbox Game Pass.

Xbox también exhibió una precuela de la saga Gears of War llamada E-Day, y el juego Indiana Jones and the Great Circle, que llegará a finales de este año y en el que un personaje al estilo del interpretado por Harrison Ford en las películas de la franquicia se enfrenta a enemigos nazis.

Con ustedes: los juegos ✨ pic.twitter.com/YWlYFZRXyV — Xbox México (@XboxMexico) June 9, 2024

La compañía además presentó nuevas entregas de Doom, Dragon Age y una secuela de Life is Strange.

El titán de los videojuegos adelantó paquetes de expansión de populares juegos como World of Warcraft y contenido nuevo de Fallout.

Desde su lanzamiento en noviembre de 2020, Xbox Series X y Series S han vendido más de 21 millones de unidades en todo el mundo. Hasta el último trimestre de 2023, la Xbox X/S vendió aproximadamente 3.14 millones de unidades.

Con información de AFP