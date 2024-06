Los retos de Rosaura Ruiz, en materia de tecnología e innovación

Una labor que podría recaer dentro de este nuevo organismo es la gestión de un plan más unificado en materia educativa. En la reunión con el CCE, la futura presidenta aseguró que en su gobierno incrementará el número de preparatorias en el país asemejándolo al de secundarias.

Además de crear un sistema unificado de universidades e institutos con el fin de que el talento mexicano se pueda colocar más fácilmente en el mercado laboral. Dentro de los objetivos que planteó Sheinbaum está lograr que 169,000 jóvenes egresen de las carreras STEM, cada año, además de que hacia 2030 se logre un modelo educativo híbrido.

Más conectividad

En 2023, el número de usuarios en México con acceso a internet llegó a 97 millones de mexicanos, lo que significa que 18.8% de la población se mantiene sin acceder a servicios de conectividad, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH). Aunque Andrés Manuel López Obrador señaló que podía tener a todos conectados, la realidad es que no logró el objetivo en su gestión.

Durante la presentación de esta Encuesta se señaló que donde hay mayor problemática es en las zonas rurales, donde la conectividad no reditúa. "Aún prevalece la brecha de acceso a internet y esto el mercado no lo va a resolver porque hay zonas que no son rentables. Luego a esto se suma que algunas personas no tienen interés en conectarse pero es por falta de habilidades digitales", explicó Javier Juárez Mojica, presidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), en el momento de la presentación.

Otro de los grandes retos que tiene el gobierno en términos de Innovación y Tecnología está en el tema de ciberseguridad. De acuerdo con un estudio de NordVPN, en promedio se bloquearon más de 650,000 intentos de infectar dispositivos de usuarios mexicanos entre enero y abril de este año. Es decir, un dispositivo de una persona mexicana se ve expuesto a 55 incidentes de malware cada mes. En comparación, Ucrania es el país más afectado, con 786 intentos de infección al mes por cada dispositivo.

"Es esencial que el próximo gobierno implemente estrategias nacionales para proteger infraestructuras críticas y datos personales", afirma Maldonado. La legislación actual, con la Ley de Protección de Datos Personales del 2011, está desactualizada frente a las nuevas amenazas.

Y aunque existe aún el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) que tiene la responsabilidad de proteger la transparencia y la integridad de los datos personales, aún es incierto el destino que tendrán los organismos autónomos, pues el actual gobierno ha cuestionado la labor de éstos y muchos de ellos, como el IFT, han incluso pedido a la próxima gestión que evalúe su desempeño.