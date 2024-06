Cómo controlar quién puede enviarme solicitudes en Facebook

¿Cómo cambiar quién puede enviarme solicitud de amistad?

1. Haz clic en tu foto del perfil en la parte superior derecha de Facebook.

2. Selecciona 'Configuración y privacidad' y, luego, en 'Configuración'.

3. Desplázate hacia abajo hasta 'Público y visibilidad' y haz clic en 'Cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo otras personas'.

4. Haz clic en Editar junto a '¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad?'.

5. Desde el menú desplegable, haz clic en Todos o Amigos de amigos.

Elegir quiénes pueden seguirme en Facebook

Que alguien te siga, no significa que esté en tu lista de amigos. Cuando alguien te sigue, es posible que vea tus publicaciones en su feed. Si te haces amigo de alguien en Facebook, esa persona te empieza a seguir automáticamente. También puedes permitir que te sigan personas que no están en tu lista de amigos.

Para administrar esta sección sigue estos pasos sigue los primeros dos pasos de la configuración anterior y luego ve la opción de 'Seguidores y contenido público'. Selecciona 'Amigos o Público' junto a 'Quién puede seguirme'.

Si has definido la configuración de privacidad de tu perfil como 'Público', puedes ver una lista de los seguidores que tienes y que aún no están en tu lista de amigos. Para acceder a esta lista, ve a tu perfil, haz clic en 'Amigos' debajo de tu foto de portada y, después, en 'Más' > 'Seguidores'. Si no tienes ningún seguidor, no verás esta opción.

Si permites que te sigan personas que no son tus amigos, quienes te envíen solicitudes de amistad que ignores o elimines te seguirán automáticamente.

Para ver una lista de los perfiles que siguen tu página:

Inicia sesión en Facebook e ingresa a tu perfil. Una vez dentro ve a la opción de 'Editar perfil'.

Desliza hacia abajo hasta la sección 'Público y visibilidad' y selecciona 'seguidores y contenido público'.

Una vez dentro, dirígete a 'Detalles' y da clic en 'Editar'.

Ahí encontrarás el apartado de seguidores, que puedes habilitar para que sean visibles en la página principal de tu perfil.