Trump asegura que México obedece a EU; Sheinbaum responde: “El pueblo manda”

Trump, en la Oficina Oval: “México hace lo que le decimos…” pic.twitter.com/GLWkJrBT7E — Pascal (@beltrandelrio) August 14, 2025

Sheinbaum responde

Sin referirse a las declaraciones de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje al mundo para dejar en claro que el pueblo es quien manda en el país.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga una duda, este es un mensaje de México para todo el mundo: en México el pueblo manda”, dijo al finalizar un video compartido en redes sociales sobre novedades en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

En ocasiones anteriores, la mandataria ha señalado que no caerá en la retórica de Trump y que las decisiones que tome serán en beneficio de la población, además de que México es un país libre y soberano.

En México, el pueblo manda. pic.twitter.com/XR1bA6lTDr — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 14, 2025

Trump presume reducción de cruces ilegales

Tras firmar una orden ejecutiva sobre seguridad social, el republicano resaltó la histórica disminución reciente en los cruces irregulares de migrantes en la frontera entre EU y México.

"Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho", dijo Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca este jueves.

Trump aseguró que antes millones de personas cruzaban ilegalmente la frontera, a quienes calificó como “criminales, líderes de pandillas, traficantes, gente que venía de prisiones, inundando nuestro país”.

El republicano declaró ante la prensa que no se necesita una legislación compleja para atender el tema: “vamos a cerrar la frontera y ya”. Insistió en que su país hará todo lo posible para frenar cualquier cruce ilegal.