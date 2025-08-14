Publicidad

Internacional

Trump asegura que México obedece a EU; Sheinbaum responde: “El pueblo manda”

El mandatario republicano afirmó desde la Casa Blanca que México y Canadá obedecen las órdenes de EU en materia de seguridad.
jue 14 agosto 2025 12:55 PM
El presidente Trump sostuvo que México y Canadá acatan las órdenes de EU. Sheinbaum respondió de manera breve en un video.

El presidente Donald Trump afirmó que México acata las órdenes de EU en materia de seguridad, al igual que Canadá, y aseguró que el mundo ha comenzado a respetar nuevamente a los estadounidenses. Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió que, en México, es el pueblo quien manda.

“Y México hace lo que les decimos que hagan. Y Canadá hace lo que les decimos que hagan. Porque tenemos las dos fronteras. Tenemos la frontera norte, la frontera sur, y ambas eran horribles”, declaró.

Sheinbaum responde

Sin referirse a las declaraciones de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje al mundo para dejar en claro que el pueblo es quien manda en el país.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga una duda, este es un mensaje de México para todo el mundo: en México el pueblo manda”, dijo al finalizar un video compartido en redes sociales sobre novedades en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec.

En ocasiones anteriores, la mandataria ha señalado que no caerá en la retórica de Trump y que las decisiones que tome serán en beneficio de la población, además de que México es un país libre y soberano.

Trump presume reducción de cruces ilegales

Tras firmar una orden ejecutiva sobre seguridad social, el republicano resaltó la histórica disminución reciente en los cruces irregulares de migrantes en la frontera entre EU y México.

"Estamos cerrando las fronteras y todo el mundo lo entendió, porque ahora respetan a tu país otra vez. Realmente respetan a este país de nuevo. No lo respetaban. Pero ahora saben que significa mucho", dijo Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca este jueves.

Trump aseguró que antes millones de personas cruzaban ilegalmente la frontera, a quienes calificó como “criminales, líderes de pandillas, traficantes, gente que venía de prisiones, inundando nuestro país”.

El republicano declaró ante la prensa que no se necesita una legislación compleja para atender el tema: “vamos a cerrar la frontera y ya”. Insistió en que su país hará todo lo posible para frenar cualquier cruce ilegal.

"Tenemos bajo control las dos fronteras: la norte y la sur. Y las dos eran horribles", añadió al referirse al aumento de seguridad en los límites con México y Canadá.

Trump se prepara para reunión con Putin

Respecto a la reunión que sostendrá este viernes en Alaska con Vladimir Putin, Trump manifestó el jueves su optimismo sobre la posibilidad de lograr la paz entre el líder ruso y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

"Tenemos una reunión con el presidente Putin mañana. Creo que va a ser una buena reunión", dijo Trump a periodistas. "Pero la reunión más importante será la segunda que estamos planeando".

"Vamos a tener una reunión con el presidente Putin, el presidente Zelenski, yo mismo, y tal vez algunos líderes europeos. Puede que no. Ya veremos", señaló Trump.

