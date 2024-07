OrderEat nació como una iniciativa para ayudar a optimizar el funcionamiento de un comedor escolar en Uruguay y con el paso del tiempo, su extensión ha permitido que sus beneficios escalen no solo como una herramienta de consumo en escuelas privadas, sino para evitar que la comida se desperdicie.

Este servicio funciona como un software de gestión de cafeterías conectado a una app para dispositivos móviles que permite a sus clientes hacer pedidos y gestionar sus cuentas. De esta forma, los padres de familia o tutores tienen claro qué consumen sus hijos, están al corriente de sus pagos, los estudiantes evitan largas filas y las escuelas ahorran en insumos y desperdicios.

Evitar el desperdicio y promover la salud

Un estudio realizado por OrderEat en 30 colegios en Uruguay, México y Argentina arrojó que gracias a la implementación de la app, en 12 meses lograron disminuir el desperdicio de comida en las cafeterías asociadas en 22%, evitando con ello el desperdicio aproximadamente de 12 toneladas de comida.

Sin embargo, de acuerdo con Matías Craviotto, cofundador de la app, el objetivo de la empresa a largo plazo no se limita a seguir trabajando como una aplicación para gestionar comedores, sino también a ayudar como agente de cambio en la educación financiera de los menores y generar hábitos de alimentación más saludables para sus usuarios.

“Si en 10 años somos únicamente un software de gestión de cafeterías escolares, no me entusiasma seguir trabajando en OrderEat. Pero si de verdad estamos generando un impacto en lo que es la parte de educación nutricional y educación financiera de todos los chicos de Latinoamérica, sí es un proyecto en el que me entusiasma ser parte de acá muchos años más”, dijo.

La solución que se convirtió en emprendimiento

De acuerdo con Matías Craviotto, cofundador de este proyecto, la intención no era fundar una empresa, sino dar solución a la problemática de organización que existía en la cafetería de su escuela.

“Ahí teníamos 17 años (…) la cafetería funcionaba muy mal, había filas muy largas y estaba el problema de manejo de efectivo por parte de los niños más pequeños”, recuerda. “Con dos amigos más queríamos estudiar Ingeniería en Sistemas y ya sabíamos programar, nos pareció un desafío de verano interesante tratar de hacer una aplicación para resolver esos problemas”, añade.

Esta plataforma se lanzó en 2019 en su escuela y aunque la intención no era emprender, la recepción de los padres fue tan buena que los empujaron a implementar su app en otros colegios. Con la llegada de la pandemia en 2020, el proyecto pausó pero lo retomaron en 2021 de la mano de Endeavor, una organización internacional sin fines cuyo objetivo es identificar y apoyar emprendedores de alto impacto.

Fue ahí donde se dieron cuenta que la problemática que se presentaba en su “pequeña ciudad” en Punta del Este, estaba presente en más rincones de Uruguay, Argentina, México y "prácticamente en toda Latinoamérica".

Al cumplir 21 años, levantaron 300,000 dólares de capital privado y en 2023 se mudaron México, donde levantaron 500,000 dólares más que invertirán únicamente para este mercado, pues se ha posicionado como uno de los más importantes para OrderEat.

La aplicación se limita a atender escuelas particulares, según comenta Craviotto, esto tiene que ver con que son las que cuentan con este tipo de modelos de comedores, en los que los padres de familia pagan una cuota para que sus hijos tengan acceso a sus alimentos diarios. Algunas de las escuelas en las que actualmente operan son:

Monterrey

Nezaldi

Euroamericanos

San Robertos

Guadalajara

Newland School

Taleny School

Canadian School

CDMX

Westhill

Westhill Carpatos

Innova Schools

Querétaro

Red Iter

Puebla

Luminos

"En México lo que nos dimos cuenta es que el problema de los índices de obesidad infantil, que son muy altos y que son algo que está muy en la mente de todos los colegios. Entonces, cuando le vamos a venir a un colegio en México, les explicamos cómo nosotros ayudamos a mejorar la alimentación de los chicos y esa es como la razón por la que nos terminan comprando", señaló el cofundador de OrderEat.

Actualmente, la plataforma trabaja con más de 100 colegios en el país; la meta hacia fin de año es de 300 escuelas en México y 500 en Latinoamérica.