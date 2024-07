JBL lanza IA que ayuda a elegir tus audífonos de ensueño

¿Alguna vez has sentido que tus audífonos no te quedan? Disfrutar de tu música, videos o podcast favoritos puede ser una molestia si tus auriculares no se adaptan bien a tu oreja, ya sea que se caigan o incluso causen dolor. Pues JBL buscó darle solución a ello y apostó por lanzar una Inteligencia Artificial (IA) que complemente la experiencia de compra de sus consumidores.

La promesa es que con ello los usuarios tengan acceso al modelo de audífonos que se adapte mejor a su anatomía y así eliminar las molestias.